Rusya Dış İstihbarat Servisi: Avrupa, Moldova'yı işgal etmeye hazırlanıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Avrupa, Moldova'yı işgal etmeye hazırlanıyor
Avrupa'nın Moldova'yı işgal etmeye hazırlandığını belirten SVR, bu amaç doğrultusunda NATO birliklerinin Moldova'ya komşu Romanya'da yoğunlaştırıldığını... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
11:06 23.09.2025 (güncellendi: 11:35 23.09.2025)
Avrupa'nın Moldova'yı işgal etmeye hazırlandığını belirten SVR, bu amaç doğrultusunda NATO birliklerinin Moldova'ya komşu Romanya'da yoğunlaştırıldığını kaydetti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa'nın Moldova'yı işgal etmeye hazırlandığını belirtti.

Avrupa'nın Moldova'yı asker konuşlandırılması ve ülkenin fiili işgali de dahil her ne pahasına olursa olsun ele geçirmeyi planladığını bildiren SVR, bu aşamada NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerini Moldova sınırına yakın Romanya'da yoğunlaştırdığını vurguladı.

'NATO askerleri Transdinyester'e hava indirme operasyonu için Odessa'ya ulaştı'

Transdinyester'i sindirmek için Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'ne NATO tarafından bir hava indirme operasyonu hazırlandığını aktaran SVR, Fransa ve İngiltere'den ilk grup askerlerin Odessa'ya ulaştığının altını çizdi.

SVR, "Bu senaryo, Romanya'daki NATO tatbikatları sırasında defalarca çalışıldı ve 28 Eylül'de Moldova'da yapılacak parlamento seçimlerinin ardından hayata geçirilebilir. Avrupalı ​​yetkililer, Brüksel ve Kişinev tarafından hazırlanan seçim sonuçlarını çarpıtma planlarının çaresiz Moldova vatandaşlarını haklarını savunmak için sokaklara çıkmaya zorlayacağından endişe ediyor. O durumda Cumhurbaşkanı Sandu'nun talebi üzerine, Avrupa ülkelerinin silahlı güçleri, Moldovalıları Avrupa demokrasisi kisvesi altında bir diktatörlüğü kabul etmeye zorlayacak" ifadelerini kullandı.

'Brüksel bu plandan vazgeçmeyi düşünmüyor'

Brüksel'in Moldova'daki parlamento seçimlerinden sonra ortaya çıkacak durum dış müdahale gerektirmese bile, Moldova'yı işgal planlarından vazgeçmeyi düşünmediğini belirten SVR, "Askerlerin ülkeye biraz daha geç sokulması öngörülüyor. Bunun bahanesi olarak, Transdinyester'e ve bölgede konuşlu Rus birliklere karşı silahlı provokasyonlar düzenlenmesi planlanıyor. Bu yıl 30 Kasım'da yapılacak olan Transdinyester Yüksek Konseyi seçimleri olası bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor" bilgisini paylaştı.

'Rusya'dan korkan Avrupalılar hıncını Moldova'dan çıkarmak istiyor'

Dış İstihbarat Servisi, "Büyük Rusya ile doğrudan bir çatışmadan korkan Avrupalılar, hıncını küçük Moldova'dan çıkarma niyetinde. Zayıflar üzerinden kendini güçlü gösterme çabası, Avrupa sömürgeciliğinin her zaman ayrılmaz bir parçası olmuştur" diye ekledi.
