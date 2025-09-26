Öğrencinin başına poşet geçirildi, ayağı kırıldı: Okuldan 'çok kibar yetiştirmişsiniz' suçlaması
© AAAkran zorbalığı
© AA
Abone ol
Samsun’da özel bir okulda okuyan 9. sınıf öğrencisi Y. E. A., arkadaşlarının uyguladığı akran zorbalığı sonrası düşerek ayağını kırdı. Okul yönetiminin aileye “çok kibar bir çocuk yetiştirmişsiniz” diyerek çocuğu suçlaması tepkilere yol açtı. Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.
Samsun’da özel bir okulda eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Y.E.A., iddiaya göre iki arkadaşının zorbalığına uğradı. Çocuğun başına poşet geçirilmek istenirken yaşanan arbede sırasında Y.E.A., yere düştü ve bacağı kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı.
Sabah gazetesine konuşan Ailenin avukatı M. Alpay Figen, olayın detaylarını şu sözlerle aktardı:
“Olaya karışan çocuklar daha önce Yasin Eren’e küfür etmişler. Olay günü ise kolundaki dijital saati incelemek için istemişler. Saati aldıktan sonra şifreyi değiştirip, yeni şifreyi söylemek için tost ısmarlamasını istemişler. Parasının olmadığını söyleyince başına poşet geçirmeye kalkışmışlar. Biri kollarını ve bacaklarını tutarken diğeri poşeti kafasına geçirmeye çalışmış. Arbede sırasında düşerek bacağını kırmış.”
“Olaya karışan çocuklar daha önce Yasin Eren’e küfür etmişler. Olay günü ise kolundaki dijital saati incelemek için istemişler. Saati aldıktan sonra şifreyi değiştirip, yeni şifreyi söylemek için tost ısmarlamasını istemişler. Parasının olmadığını söyleyince başına poşet geçirmeye kalkışmışlar. Biri kollarını ve bacaklarını tutarken diğeri poşeti kafasına geçirmeye çalışmış. Arbede sırasında düşerek bacağını kırmış.”
Okul yönetiminden tepki çeken tutum
Avukat Figen, okul yönetiminin aileye geç bilgi verdiğini belirterek şunları söyledi:
“Okul ambulans çağırmış ancak aileye çocuk hastaneye götürülene kadar haber verilmemiş. Üstelik aileye ‘çok kibar bir çocuk yetiştirmişsiniz’ denilerek olayda kabahatli bulunmuş. Okulun güvenlik kameraları da çalışmıyormuş ya da çalıştırılmıyormuş. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine aykırıdır. Okul hakkında güvenliği sağlayamadığı için suç duyurusunda bulunacağız.”
“Okul ambulans çağırmış ancak aileye çocuk hastaneye götürülene kadar haber verilmemiş. Üstelik aileye ‘çok kibar bir çocuk yetiştirmişsiniz’ denilerek olayda kabahatli bulunmuş. Okulun güvenlik kameraları da çalışmıyormuş ya da çalıştırılmıyormuş. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine aykırıdır. Okul hakkında güvenliği sağlayamadığı için suç duyurusunda bulunacağız.”
Tazminat ve soruşturma süreci
Avukat, olayın ardından aile tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu, ancak savcılık soruşturmasının yeterince derinlemesine yapılmadığını savundu. Figen, “Şüpheli ifadeleri psikolog huzurunda alınmamış, öğretilmiş ifadelere izin verilmiş. İki öğrenci hakkında maddi ve manevi tazminat davaları açacağız” dedi.