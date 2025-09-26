https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/lavrov-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-gorustu-ukrayna-ve-filistin-ele-alindi-1099680155.html

Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: Ukrayna ve Filistin ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna ve İsrail-Filistin çatışması değerlendirildi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri António Guterres arasında yapılan görüşmede, BM personelinin tarafsız olmasının önemine vurgu yapıldı.Bakanlığın açıklamasında, “Ukrayna'daki durum ve Filistin-İsrail çatışma bölgesi de dahil olmak üzere en acil uluslararası meseleler hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi” ifadesi kullanıldı.Rusya ve BM arasındaki yapıcı işbirliğini daha da güçlendirme çalışmalarına kararlı bağlılık teyit edilirken Lavrov, Rusya’nın BM'nin küresel meselelerdeki merkezi koordinasyon rolüne ve BM Antlaşması’nın ilkelerine bağlı kaldıklarını vurguladı.Açıklamada, “Bakan, BM Genel Sekreterliği yönetimi ve tüm personelinin, BM Antlaşması’nın 100. maddesine uygun olarak tarafsız ve eşit davranmasının önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.

