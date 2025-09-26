Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı kararını verdi: Gürsel Tekin görevine devam edecek

Türkiye
CHP’nin, İstanbul İl Kongresi sonrası alınan ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz sonuçlandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbirin kaldırılması yönündeki başvuruyu reddetti. Böylece tedbir kararı yürürlükte kalmaya devam etti.Gürsel Tekin görevine devam edecekMahkemenin kararıyla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin ve mevcut yönetim görevlerini sürdürecek. Tekin ve ekibi, kongrenin iptal edilmesinden sonra parti yönetimi tarafından atanmıştı.CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bu kararın ardından İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin atanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/ogrencinin-basina-poset-gecirildi-ayagi-kirildi-okuldan-cok-kibar-yetistirmissiniz-suclamasi-1099682342.html
türki̇ye
© AA / Bünyamin Çelik
Abone ol
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti. Gürsel Tekin, görevine devam edecek.
CHP’nin, İstanbul İl Kongresi sonrası alınan ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz sonuçlandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, tedbirin kaldırılması yönündeki başvuruyu reddetti. Böylece tedbir kararı yürürlükte kalmaya devam etti.

Gürsel Tekin görevine devam edecek

Mahkemenin kararıyla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin ve mevcut yönetim görevlerini sürdürecek. Tekin ve ekibi, kongrenin iptal edilmesinden sonra parti yönetimi tarafından atanmıştı.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bu kararın ardından İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin atanmıştı.
