DÜNYA
DÜNYA
Rusya, uranyum zenginleştirmede dünya lideri
Rusya, uranyum zenginleştirmede dünya lideri
22.09.2025
dünya
rusya
rosatom
uranyum zenginleştirme
nükleer güç santrali
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Birinci Genel Müdür Yardımcısı, Kalkınma ve Uluslararası İşletme Direktörü Kirill Komarov, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İş Forumu’nda konuştu.Komarov, “Uranyum zenginleştirmede dünya lideri olmaya devam ediyoruz. Batılı ortaklarımızdan bazıları bu konuda ne kadar bir şeyler yapmak istese de, henüz pek başarılı olamadılar. Uranyum zenginleştirme pazarındaki payımız yüzde 40 civarında” ifadesini kullandı.ABD’deki nükleer güç santrallerinin toplamda yaklaşık 100 GW'lık kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Bu kapasitenin yüzde 25'i Rus zenginleştirilmiş uranyumuyla çalışıyor” diye vurguladı.Rusya’nın, yurt dışında nükleer santral inşa eden en büyük ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Komarov, dünya genelinde inşa edilen 25 nükleer santral ünitesinin 22'sinin Rus teknolojileri kullanılarak yapıldığını belirterek, “Ekonomide küresel payımızın bu kadar yüksek olduğu başka bir sektör olduğunu sanmıyorum. Yüzede 85 ila 90 arasında. Rusya şu anda küresel nükleer enerji sektöründe bir numaralı ülke” diye ekledi.
rusya
SON HABERLER
rusya, rosatom, uranyum zenginleştirme, nükleer güç santrali
rusya, rosatom, uranyum zenginleştirme, nükleer güç santrali

Rusya, uranyum zenginleştirmede dünya lideri

12:25 22.09.2025
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Rusya’nın, nükleer santraller için uranyum zenginleştirme alanında dünya lideri olmaya devam ettiğini söyleyen Komarov, Batı’nın bu durumu değiştiremediğini kaydederek, “Örneğin, ABD'deki nükleer santrallerin yüzde 25'i Rus uranyumla çalışıyor” dedi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Birinci Genel Müdür Yardımcısı, Kalkınma ve Uluslararası İşletme Direktörü Kirill Komarov, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası İş Forumu’nda konuştu.
Komarov, “Uranyum zenginleştirmede dünya lideri olmaya devam ediyoruz. Batılı ortaklarımızdan bazıları bu konuda ne kadar bir şeyler yapmak istese de, henüz pek başarılı olamadılar. Uranyum zenginleştirme pazarındaki payımız yüzde 40 civarında” ifadesini kullandı.
ABD’deki nükleer güç santrallerinin toplamda yaklaşık 100 GW'lık kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Bu kapasitenin yüzde 25'i Rus zenginleştirilmiş uranyumuyla çalışıyor” diye vurguladı.
Rusya’nın, yurt dışında nükleer santral inşa eden en büyük ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Komarov, dünya genelinde inşa edilen 25 nükleer santral ünitesinin 22'sinin Rus teknolojileri kullanılarak yapıldığını belirterek, “Ekonomide küresel payımızın bu kadar yüksek olduğu başka bir sektör olduğunu sanmıyorum. Yüzede 85 ila 90 arasında. Rusya şu anda küresel nükleer enerji sektöründe bir numaralı ülke” diye ekledi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
DÜNYA
'Kuzey Kore nükleer silahtan vazgeçmeyecek'
11:11
