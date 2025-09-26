https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/kneecap-uyesi-hakkindaki-teror-davasi-dustu-serbestsiniz-1099689913.html
Kneecap üyesi hakkındaki ‘terör’ davası düştü: ‘Serbestsiniz’
İrlandalı rap grubu Kneecap üyesi hakkındaki ‘terör’ suçlaması düştü. Yargıç, suçlamada ‘zaman aşımı’ olduğunu söyleyin ‘serbestsiniz’ dedikten sonra mahkeme salonundan alkış sesleri yükseldi.
Asıl adı Liam Og O hAnnaidh olan ve sahne adıyla Mo Chara olarak bilinen Kneecap üyesi hakkındaki dava 2024 yılında sahnede Hizbullah bayrağı açtığı iddiasıyla açılmıştı. Sanatçının, Kasım 2024’te Londra’da düzenlenen bir Kneecap konserinde, İran destekli Lübnanlı milis grubu Hizbullah’ın İngilteree'de 'yasaklı bayrağını salladığı' iddia ediliyordu.Konserlerinde sık sık Filistin'i destekleyen açıklamalar yapan ve poşu takan üye, konsere kendisi Hizbullah bayrağıyla çıkmamış, sahneye bir Hizbullah bayrağı atılmıştı. Hangi yasa altında suçlanıyordu?27 yaşındaki Og O hAnnaidh, Mayıs ayında İngiltere ‘Terörle Mücadele Yasası’ kapsamında suçlanmıştı. Bu yasa, İngiltere sınırları içinde 'yasaklı bir örgütü desteklediğine dair makul şüphe uyandıracak şekilde herhangi bir nesneyi sergilemeyi' suç sayıyor.Ancak Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, yargıç Paul Goldpsring, suçlamanın altı aylık yasal süre geçtikten sonra yöneltildiğine hükmetti. Bu tür suçlamalar yalnızca sulh mahkemeleri tarafından ele alınabiliyor.Yargıç kararında şu ifadeyi kullandı:İrlandalı rapçi, Haziran ayında ilk kez mahkemeye çıktığından bu yana koşulsuz kefaletle serbest bulunuyordu.Yargıca alkış ve tezahüratlarKararın ardından yargıç, "Sayın O hAnnaidh, serbestsiniz" diyerek davayı kapattı. Bu sözler, izleyici sıralarından coşkulu alkış ve tezahüratla karşılandı.Mahkeme görevlileri daha sonra salondakilere, "Kutlamanızı dışarıda yapabilirsiniz, çünkü mahkemenin ilgilenmesi gereken başka işleri var" hatırlatmasında bulundu.
