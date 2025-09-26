https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/izmirde-mustehcen-dans-goruntulerine-sorusturma-bir-kisi-tutuklandi-1099708317.html
İzmir'de müstehcen dans görüntülerine soruşturma: Bir kişi tutuklandı
İzmir'de müstehcen dans görüntülerine soruşturma: Bir kişi tutuklandı
23:41 26.09.2025 (güncellendi: 23:42 26.09.2025)
İzmir’de sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medyada dans görüntüleri gündem olan H.K. ve A.S. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'müstehcen yayınların yayılmasına aracılık' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheli A.S. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı konularak adli kontrol kararı verildi.