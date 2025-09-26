https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/izmirde-mustehcen-dans-goruntulerine-sorusturma-bir-kisi-tutuklandi-1099708317.html

İzmir'de müstehcen dans görüntülerine soruşturma: Bir kişi tutuklandı

İzmir'de müstehcen dans görüntülerine soruşturma: Bir kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir’de sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T23:41+0300

2025-09-26T23:41+0300

2025-09-26T23:42+0300

türki̇ye

türkiye

i̇zmir

dans

dans gösterisi

dansçı

dansöz

ahlak

ahlak polisi

ahlak büro amirliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087153977_5:0:896:501_1920x0_80_0_0_d292b54d569143591244f1f0efb55504.jpg

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medyada dans görüntüleri gündem olan H.K. ve A.S. gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'müstehcen yayınların yayılmasına aracılık' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer şüpheli A.S. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı konularak adli kontrol kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sosyal-medyada-sahte-medyum-tuzagi-genc-kadini-kandirdi-mustehcen-fotograflariyla-santaj-yapti-1095398308.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇zmir, dans, dans gösterisi, dansçı, dansöz, ahlak, ahlak polisi, ahlak büro amirliği