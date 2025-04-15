https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/sosyal-medyada-sahte-medyum-tuzagi-genc-kadini-kandirdi-mustehcen-fotograflariyla-santaj-yapti-1095398308.html
Sosyal medyada sahte medyum tuzağı: Genç kadını kandırdı, müstehcen fotoğraflarıyla şantaj yaptı
Sosyal medyada sahte medyum tuzağı: Genç kadını kandırdı, müstehcen fotoğraflarıyla şantaj yaptı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sosyal medyada kendisini medyum Havva olarak tanıtan adam, kandırdığı genç kadından önce müstehcen fotoğraflarını istedi sonra da şantaj yaptı. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T11:23+0300
2025-04-15T11:23+0300
2025-04-15T11:23+0300
yaşam
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
sahte medyum
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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İstanbul'da sosyal medyada kendisini medyum Havva olarak tanıtan ve bir kadını 'üzerinde büyü var bana iç çamaşırlı fotoğraflarını at' diyerek kandıran adam, daha sonra bu fotoğraflarla kadına şantaj yapmaya çalıştı. 100 bin lira isteyen adama parayı gönderen mağdur kadın şantajların sonu gelmeyince savcılığa şikayette bulundu. Sahte medyum hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi. Havva sandı Hüseyin çıktıSabah'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan Lale K., bir sosyal medya platformunda Havva isimli bir kişi ile tanıştı. İkili arasında sohbet sürerken, Havva isimli kadın kendisini medyum olarak tanıttı. Lale K.'ya, üzerinde büyü olabileceğini söyleyerek kandıran 'sahte medyum' bir süre sonra büyüyü bozmak için kendisinden 'iç çamaşırlı' fotoğraflar istedi. Lale K. da bu fotoğrafları gönderdi. Ama bir süre sonra sahte medyumun Hüseyin B. isimli bir kişi olduğu ortaya çıktı. Tehditlerle para almaya başladıGenç kadını bu kez fotoğraflarıyla tehdit etmeye başlayan sahte medyum, 'internettte yayımlarım' diyerek 100 bin lira aldı. Ama şantajlar bitmeyince Lale K., çareyi savcılığa başvurmakta buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hüseyin B.,'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.Üç yıla kadar hapsi istendi Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Hüseyin B., ifadesinde üzerine habersiz 3 hat çıkarıldığını söz konusu eylemlerle alasının olmadığını iddia etti. Ancak benzer suçlardan farklı yargılamaları olduğu belirlendi. Sahte medyumun 3 yıla kadar hapsi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/istanbulda-beton-dolandiriciligi-13-katli-bina-icin-dokulen-hazir-beton-hileli-cikti-1095244710.html
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, sahte medyum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, sahte medyum, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Sosyal medyada sahte medyum tuzağı: Genç kadını kandırdı, müstehcen fotoğraflarıyla şantaj yaptı
İstanbul'da sosyal medyada kendisini medyum Havva olarak tanıtan adam, kandırdığı genç kadından önce müstehcen fotoğraflarını istedi sonra da şantaj yaptı.
İstanbul'da sosyal medyada kendisini medyum Havva olarak tanıtan ve bir kadını 'üzerinde büyü var bana iç çamaşırlı fotoğraflarını at' diyerek kandıran adam, daha sonra bu fotoğraflarla kadına şantaj yapmaya çalıştı. 100 bin lira isteyen adama parayı gönderen mağdur kadın şantajların sonu gelmeyince savcılığa şikayette bulundu. Sahte medyum hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi.
Havva sandı Hüseyin çıktı
Sabah'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan Lale K., bir sosyal medya platformunda Havva isimli bir kişi ile tanıştı. İkili arasında sohbet sürerken, Havva isimli kadın kendisini medyum olarak tanıttı. Lale K.'ya, üzerinde büyü olabileceğini söyleyerek kandıran 'sahte medyum' bir süre sonra büyüyü bozmak için kendisinden 'iç çamaşırlı' fotoğraflar istedi. Lale K. da bu fotoğrafları gönderdi. Ama bir süre sonra sahte medyumun Hüseyin B. isimli bir kişi olduğu ortaya çıktı.
Tehditlerle para almaya başladı
Genç kadını bu kez fotoğraflarıyla tehdit etmeye başlayan sahte medyum, 'internettte yayımlarım' diyerek 100 bin lira aldı. Ama şantajlar bitmeyince Lale K., çareyi savcılığa başvurmakta buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hüseyin B.,'nin daha önce de benzer suçlara karıştığı ve dolandırıcılıktan sabıkasının bulunduğu tespit edildi.
Üç yıla kadar hapsi istendi
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'Şantaj' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Hüseyin B., ifadesinde üzerine habersiz 3 hat çıkarıldığını söz konusu eylemlerle alasının olmadığını iddia etti. Ancak benzer suçlardan farklı yargılamaları olduğu belirlendi. Sahte medyumun 3 yıla kadar hapsi istendi.