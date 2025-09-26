https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/istanbul-dahil-11-il-icin-firtina-uyarisi-verildi-sicakliklar-dusuyor-saganak-yagis-geliyor-1099680476.html
İstanbul dahil 11 il için fırtına uyarısı verildi: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı verdi. İstanbul dahil 11 il için 'sarı kod' verilirken sıcaklar da şiddetli rüzgarla birlikte düşecek 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken başta İstanbul olmak üzere 11 için 'sarı kod' verildi. İstanbul'da hissedilen sıcaklık 17 derecek kadar düşecek. Meteoroloji uyardı: Fırtınaya dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için bugün ve yarın fırtına uyarısı yapıldı. Bölgede rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşması beklenirken, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için bugün sarı kodlu uyarı verildi.Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Rüzgarın, yarın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.Sıcaklıklar düşecek, sağanak geliyorİstanbul'da ise şiddetli poyrazla birlikte hissedilen sıcaklık 17-18 dereceye inecek. Bugün sağanak geçişlerin görüleceği İstanbul'da yarın hava daha da sert olacak. Pazar günü bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, pazartesi sağanak yağış etkisini artıracak.
İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 kilometre/saat, yer yer 60-80 kilometre/saat) beklendiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği belirtildi.