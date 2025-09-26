https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/israilin-yemendeki-hava-operasyonunda-can-kaybi-artiyor-en-az-9-olu-174-yarali-1099681871.html
İsrail’in Yemen’deki hava operasyonunda can kaybı artıyor: En az 9 ölü, 174 yaralı
İsrail’in Yemen’deki hava operasyonunda can kaybı artıyor: En az 9 ölü, 174 yaralı
İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya dün düzenlediği hava saldırılarında ölen sayısı 9'a yükseldi. Saldırıda 174 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail Ordusu... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği son hava saldırılarında can kaybı artıyor. Yemen Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, dünkü bombardımanda ölenlerin sayısı 9’a yükselirken 174 kişi de yaralandı. Bölgedeki tahribatın boyutu ve ölü sayısının artıp artmayacağına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.Yerel medyada yer alan bilgilere göre saldırılar, başkentin Zahban bölgesindeki elektrik santrali ve bazı yerleşim alanlarını hedef aldı. Husiler, İsrail’in aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı’na ait kontrol merkezini vurduğunu duyurdu.İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada operasyonun Husilere ait “askeri hedeflere yönelik geniş çaplı” bir saldırı olduğunu savundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sana’da çok sayıda insansız hava aracı ve mühimmat deposunun imha edildiğini öne sürdü.Husi kaynakları, saldırının örgüt lideri Abdulmelik el-Husi’nin canlı yayında konuşma yaptığı sırada gerçekleştiğini bildirdi. Husiler, 24 Eylül’de İsrail’in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırmış, olayda çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği son hava saldırılarında can kaybı artıyor. Yemen Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, dünkü bombardımanda ölenlerin sayısı 9’a yükselirken 174 kişi de yaralandı. Bölgedeki tahribatın boyutu ve ölü sayısının artıp artmayacağına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.
Yerel medyada yer alan bilgilere göre saldırılar, başkentin Zahban bölgesindeki elektrik santrali ve bazı yerleşim alanlarını hedef aldı. Husiler, İsrail’in aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı’na ait kontrol merkezini vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada operasyonun Husilere ait “askeri hedeflere yönelik geniş çaplı” bir saldırı olduğunu savundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sana’da çok sayıda insansız hava aracı ve mühimmat deposunun imha edildiğini öne sürdü.
Husi kaynakları, saldırının örgüt lideri Abdulmelik el-Husi’nin canlı yayında konuşma yaptığı sırada gerçekleştiğini bildirdi. Husiler, 24 Eylül’de İsrail’in güneyindeki Eilat kentine patlayıcı yüklü İHA ile saldırmış, olayda çok sayıda kişi yaralanmıştı.