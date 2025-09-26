https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/israil-lubnani-vurdu-1099692119.html

İsrail, Lübnan'ı vurdu

İsrail, Lübnan'ı vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan’ın güneydoğusundaki Bekaa Vadisi’nde Hizbullah’a ait bir roket fabrikasını vurduğunu açıkladı. Lübnan kaynakları, saldırıların... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T13:51+0300

2025-09-26T13:51+0300

2025-09-26T13:51+0300

dünya

ortadoğu

haberler

i̇srail

lübnan

güney lübnan

hizbullah

i̇srail hava kuvvetleri

lübnan resmi haber ajansı (nna)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097389145_0:20:399:244_1920x0_80_0_0_5200f736408974fcb9857d97927b4e51.jpg

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail savaş uçaklarının Bekaa bölgesinde Şa’ara Dağları’nı hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu ise operasyonun, Hizbullah’a ait füze üretim tesisini yok etmeye yönelik olduğunu iddia etti.İsrail Ordusu: Hizbullah’ın altyapısı hedefteİsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırının “Hizbullah’ın askeri altyapısına ve füze üretim kapasitesine” yönelik olduğunu belirtti. İsrail, daha önce de Hizbullah’ın oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için Lübnan topraklarına operasyon düzenlemeyi sürdüreceğini açıklamıştı.Lübnan: Egemenlik i̇hlali devam ediyorLübnanlı yetkililer, Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in düzenli olarak hava saldırılarıyla ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı. Özellikle Ghajar köyü başta olmak üzere Güney Lübnan’daki en az beş stratejik noktada İsrail güçlerinin varlığını sürdürmesi, BM’nin 1701 sayılı kararı kapsamında “devam eden işgal” olarak tanımlanıyor.Bölgesel gerilim tırmanıyorUzmanlara göre son saldırılar, hem İsrail-Hizbullah hattındaki gerilimi tırmandırıyor hem de Ortadoğu’da kırılgan ateşkesi daha da zora sokuyor. Bekaa Vadisi, Hizbullah’ın askeri lojistiği açısından kritik öneme sahip bölgeler arasında gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/filistin-bricse-uyelik-basvurusu-yapti-1099687796.html

i̇srail

lübnan

güney lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, haberler, i̇srail, lübnan, güney lübnan, hizbullah, i̇srail hava kuvvetleri, lübnan resmi haber ajansı (nna)