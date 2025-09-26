https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/israil-lubnani-vurdu-1099692119.html
İsrail, Lübnan'ı vurdu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/filistin-bricse-uyelik-basvurusu-yapti-1099687796.html
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail savaş uçaklarının Bekaa bölgesinde Şa’ara Dağları’nı hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu ise operasyonun, Hizbullah’a ait füze üretim tesisini yok etmeye yönelik olduğunu iddia etti.
İsrail Ordusu: Hizbullah’ın altyapısı hedefte
İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırının “Hizbullah’ın askeri altyapısına ve füze üretim kapasitesine” yönelik olduğunu belirtti. İsrail, daha önce de Hizbullah’ın oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak için Lübnan topraklarına operasyon düzenlemeyi sürdüreceğini açıklamıştı.
Lübnan: Egemenlik i̇hlali devam ediyor
Lübnanlı yetkililer, Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in düzenli olarak hava saldırılarıyla ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı. Özellikle Ghajar köyü başta olmak üzere Güney Lübnan’daki en az beş stratejik noktada İsrail güçlerinin varlığını sürdürmesi, BM’nin 1701 sayılı kararı kapsamında “devam eden işgal” olarak tanımlanıyor.
Bölgesel gerilim tırmanıyor
Uzmanlara göre son saldırılar, hem İsrail-Hizbullah hattındaki gerilimi tırmandırıyor hem de Ortadoğu’da kırılgan ateşkesi daha da zora sokuyor. Bekaa Vadisi, Hizbullah’ın askeri lojistiği açısından kritik öneme sahip bölgeler arasında gösteriliyor.