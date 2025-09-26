Türkiye
Irak ve IKBY anlaştı: Ceyhan Limanı’ndan petrol ihracatı yeniden başlıyor
Irak ve IKBY anlaştı: Ceyhan Limanı’ndan petrol ihracatı yeniden başlıyor
Irak merkezi hükümetiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmaya...
Irak ve IKBY arasında petrol ihracatı anlaşması imzalandı.Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının mutabakat kapsamında yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.Anlaşmanın, uzun süredir durdurulan ihracatın yeniden devreye girmesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/iki-yillik-duraklama-bitiyor-kurt-petrolu-dunya-piyasasina-geri-donuyor-1099578652.html
Irak ve IKBY anlaştı: Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatı yeniden başlıyor

22:21 26.09.2025
Irak merkezi hükümetiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmaya vardı.
Irak ve IKBY arasında petrol ihracatı anlaşması imzalandı.
Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının mutabakat kapsamında yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.
Anlaşmanın, uzun süredir durdurulan ihracatın yeniden devreye girmesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
DÜNYA
İki yıllık duraklama bitiyor: Kürt petrolü dünya piyasasına geri dönüyor
22 Eylül, 19:54
