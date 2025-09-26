https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/irak-ve-ikby-anlasti-ceyhan-limanindan-petrol-ihracati-yeniden-basliyor-1099707299.html
Irak ve IKBY anlaştı: Ceyhan Limanı’ndan petrol ihracatı yeniden başlıyor
Irak ve IKBY anlaştı: Ceyhan Limanı’ndan petrol ihracatı yeniden başlıyor
Sputnik Türkiye
Irak merkezi hükümetiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmaya... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T22:21+0300
2025-09-26T22:21+0300
2025-09-26T22:21+0300
dünya
ortadoğu
türkiye
irak
i̇kby
ceyhan limanı
adana
adana büyükşehir belediyesi
adana valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099707024_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3c7410c881242984231ec36af4613c2c.jpg
Irak ve IKBY arasında petrol ihracatı anlaşması imzalandı.Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının mutabakat kapsamında yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.Anlaşmanın, uzun süredir durdurulan ihracatın yeniden devreye girmesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/iki-yillik-duraklama-bitiyor-kurt-petrolu-dunya-piyasasina-geri-donuyor-1099578652.html
irak
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099707024_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a01e5ad91fbda73686ce51928a8a2914.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, türkiye, irak, i̇kby, ceyhan limanı, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği
ortadoğu, türkiye, irak, i̇kby, ceyhan limanı, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana valiliği
Irak ve IKBY anlaştı: Ceyhan Limanı’ndan petrol ihracatı yeniden başlıyor
Irak merkezi hükümetiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmaya vardı.
Irak ve IKBY arasında petrol ihracatı anlaşması imzalandı.
Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının mutabakat kapsamında yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülüyor.
Anlaşmanın, uzun süredir durdurulan ihracatın yeniden devreye girmesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.