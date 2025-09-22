https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/iki-yillik-duraklama-bitiyor-kurt-petrolu-dunya-piyasasina-geri-donuyor-1099578652.html
İki yıllık duraklama bitiyor: Kürt petrolü dünya piyasasına geri dönüyor
Irak Kürt Bölgesel yönetiminde iki yılı aşkın süredir duran petrol ihracatında kritik anlaşma sağlandı. Tarafların imzasının ardından günlük 230 bin varil... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve uluslararası petrol şirketleri arasında varılan anlaşmanın imzalanması halinde, uzun süredir kapalı olan boru hattı yeniden devreye alınacak. Anlaşmaya yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, günlük yaklaşık 230 bin varil petrolün dünya piyasasına ulaşması öngörülüyor.Kaynaklara göre nihai imzalar bu hafta içinde atılabilir. Türkiye’den bir yetkili, Irak’ın Ankara’yı petrol akışının önümüzdeki günlerde başlayacağı konusunda bilgilendirdiğini aktardı.Boru hattı iki yıldır kapalı Süreç, Mart 2023’te bir tahkim mahkemesinin Irak lehine 1.5 milyar dolarlık tazminat kararı vermesi sonrası başlamıştı. Türkiye boru hattını kapatmış, gerekçe olarak depremlerin ardından onarım ihtiyacını göstermişti. Ancak daha sonra yeniden açma sorumluluğunu Bağdat’a bıraktığını söylenmişti. Mali ve hukuki anlaşmazlıklar ise süreci bugüne kadar uzattı.Boru hattı kapatılmadan önce günlük 500 bin varil petrol taşıyordu. Yeniden sağlanacak arzın, zaten üretim artışı nedeniyle arz fazlası riski yaşayan küresel piyasalar için dikkatle izleneceği bildirildi.Anlaşmanın içeriği Temmuz ayında Irak merkezi hükümeti, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin günlük en az 230 bin varil petrolü devletin pazarlama şirketi SOMO’ya devretmesini onaylamıştı. Ayrıca 50 bin varilin iç tüketim için kullanılacağı, karşılığında ise Bağdat’ın bölgedeki kamu çalışanlarının maaş ödemeleri için fon sağlayacağı aktarılmıştı.
