İngiltere, zorunlu dijital kimlik uygulamasına geçiyor

İngiltere hükümeti, tüm vatandaşları ve kalıcı oturum sahiplerinin çalışabilmek için dijital bir kimlik kartına sahip olması gerektiğini duyurdu. Uygulama... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere hükümeti, cuma günü, Britanya vatandaşları ve kalıcı oturum sahiplerinin iş bulabilmek için zorunlu bir dijital kimlik kartı sunmak zorunda olacağını açıkladı. Bu adım, uzun süredir tartışmalı olan bir fikri yeniden gündeme taşıdı.Hükümet, planın, kişilerin 'kayıt dışı ekonomide çalışmasını zorlaştırarak izinsiz göçü azaltmaya yardımcı olacağını' söylüyor. Ayrıca insanların sağlık hizmetleri, sosyal yardım, çocuk bakımı ve diğer kamu hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacağını belirtiyor.‘Sınırlarımızı daha güvenli hale getirecek’Başbakan Keir Starmer, “Bu, bu ülkede yasa dışı çalışmayı zorlaştıracak ve sınırlarımızı daha güvenli hale getirecek" derken şunları söyledi: Uygulamaya tepkilerBritanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra sıradan vatandaşlar için zorunlu kimlik kartı uygulamasını kaldırmıştı ve bu fikir uzun süredir tartışmalı. İnsan hakları savunucuları, uygulamanın 'kişisel özgürlükleri ihlal ettiğini ve insanların bilgilerinin risk altında olacağını' söylüyor.12 yıl önceki plan rafa kalkmıştıEski Başbakan Tony Blair, iki on yıl önce terör ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla biyometrik kimlik kartları getirmeyi denemişti, ancak halk ve Parlamento’dan gelen güçlü muhalefet nedeniyle plan, uygulama aşamasına geçmemişti.

