Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/ingiltere-kimlik-uygulamasina-geciyor-1099694828.html
İngiltere, zorunlu dijital kimlik uygulamasına geçiyor
İngiltere, zorunlu dijital kimlik uygulamasına geçiyor
Sputnik Türkiye
İngiltere hükümeti, tüm vatandaşları ve kalıcı oturum sahiplerinin çalışabilmek için dijital bir kimlik kartına sahip olması gerektiğini duyurdu. Uygulama... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T15:27+0300
2025-09-26T15:27+0300
dünya
i̇ngiltere
kimlik
dijital kimlik
göç
keir starmer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099694303_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2c6b74fb31d273e22b1ab3025bf08071.jpg
İngiltere hükümeti, cuma günü, Britanya vatandaşları ve kalıcı oturum sahiplerinin iş bulabilmek için zorunlu bir dijital kimlik kartı sunmak zorunda olacağını açıkladı. Bu adım, uzun süredir tartışmalı olan bir fikri yeniden gündeme taşıdı.Hükümet, planın, kişilerin 'kayıt dışı ekonomide çalışmasını zorlaştırarak izinsiz göçü azaltmaya yardımcı olacağını' söylüyor. Ayrıca insanların sağlık hizmetleri, sosyal yardım, çocuk bakımı ve diğer kamu hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacağını belirtiyor.‘Sınırlarımızı daha güvenli hale getirecek’Başbakan Keir Starmer, “Bu, bu ülkede yasa dışı çalışmayı zorlaştıracak ve sınırlarımızı daha güvenli hale getirecek" derken şunları söyledi: Uygulamaya tepkilerBritanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra sıradan vatandaşlar için zorunlu kimlik kartı uygulamasını kaldırmıştı ve bu fikir uzun süredir tartışmalı. İnsan hakları savunucuları, uygulamanın 'kişisel özgürlükleri ihlal ettiğini ve insanların bilgilerinin risk altında olacağını' söylüyor.12 yıl önceki plan rafa kalkmıştıEski Başbakan Tony Blair, iki on yıl önce terör ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla biyometrik kimlik kartları getirmeyi denemişti, ancak halk ve Parlamento’dan gelen güçlü muhalefet nedeniyle plan, uygulama aşamasına geçmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/ingiltere-kabinesinde-vergi-kacakciligi-kabinede-buyuk-degisiklige-gidildi-1099151959.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099694303_286:0:1486:900_1920x0_80_0_0_cfac14a05e4a8a0803476640e10b34fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, kimlik, dijital kimlik, göç, keir starmer
i̇ngiltere, kimlik, dijital kimlik, göç, keir starmer

İngiltere, zorunlu dijital kimlik uygulamasına geçiyor

15:27 26.09.2025
© Fotoğraf : Canva Downing Sokağı
Downing Sokağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© Fotoğraf : Canva
Abone ol
İngiltere hükümeti, tüm vatandaşları ve kalıcı oturum sahiplerinin çalışabilmek için dijital bir kimlik kartına sahip olması gerektiğini duyurdu. Uygulama, tartışma yarattı.
İngiltere hükümeti, cuma günü, Britanya vatandaşları ve kalıcı oturum sahiplerinin iş bulabilmek için zorunlu bir dijital kimlik kartı sunmak zorunda olacağını açıkladı. Bu adım, uzun süredir tartışmalı olan bir fikri yeniden gündeme taşıdı.
Hükümet, planın, kişilerin 'kayıt dışı ekonomide çalışmasını zorlaştırarak izinsiz göçü azaltmaya yardımcı olacağını' söylüyor. Ayrıca insanların sağlık hizmetleri, sosyal yardım, çocuk bakımı ve diğer kamu hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlayacağını belirtiyor.

‘Sınırlarımızı daha güvenli hale getirecek’

Başbakan Keir Starmer, “Bu, bu ülkede yasa dışı çalışmayı zorlaştıracak ve sınırlarımızı daha güvenli hale getirecek" derken şunları söyledi:

Ayrıca sıradan vatandaşlara sayısız fayda sağlayacak. Örneğin, eski bir fatura aramak yerine kimliğinizi kanıtlayarak önemli hizmetlere hızlıca erişebileceksiniz.

Uygulamaya tepkiler

Britanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra sıradan vatandaşlar için zorunlu kimlik kartı uygulamasını kaldırmıştı ve bu fikir uzun süredir tartışmalı. İnsan hakları savunucuları, uygulamanın 'kişisel özgürlükleri ihlal ettiğini ve insanların bilgilerinin risk altında olacağını' söylüyor.

12 yıl önceki plan rafa kalkmıştı

Eski Başbakan Tony Blair, iki on yıl önce terör ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla biyometrik kimlik kartları getirmeyi denemişti, ancak halk ve Parlamento’dan gelen güçlü muhalefet nedeniyle plan, uygulama aşamasına geçmemişti.
İngiltere Maliye Bakanlığı, sermaye çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için radikal reçetesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
DÜNYA
İngiltere kabinesinde 'vergi kaçakçılığı': Kabinede büyük değişikliğe gidildi
6 Eylül, 04:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала