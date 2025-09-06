https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/ingiltere-kabinesinde-vergi-kacakciligi-kabinede-buyuk-degisiklige-gidildi-1099151959.html

İngiltere kabinesinde 'vergi kaçakçılığı': Kabinede büyük değişikliğe gidildi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı ve Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Angela Rayner'in vergi kaçırdığı haberleri üzerine istifa etmesinin ardından 14 aydır görevde olan kabinesinde değişiklik yaparak, Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına yeni isimler atadı.Üzerinde vergi kaçakçılığı iddiaları bulunan Rayner'dan boşalan Başbakan Yardımcılığı koltuğuna Dışişleri Bakanı David Lammy atandı. Lammy aynı zamanda Adalet Bakanlığı görevine de getirildi.Dışişleri Bakanlığına İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ı getirilirken, İçişleri Bakanlığı koltuğunun yeni sahibi Adalet Bakanı Shabana Mahmood oldu.Geçen yıl 5 Temmuz'da kurulan İşçi Partisi hükümetinde büyük bir değişiklik yapan Starmer, İskoçya Bakanı Ian Murray ile Avam Kamarasından Sorumlu Bakan Lucy Powell'ı ise görevden aldı.Powell ve Murray, Rayner'la birlikte yeni kabinede görev verilmeyen 3 bakan oldu.

