https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/iletisim-baskani-duran-cumhurbaskani-erdoganin-abd-seyahati-oldukca-verimli-gecti-1099677944.html
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahati oldukça verimli geçti
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahati oldukça verimli geçti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, New York... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T00:27+0300
2025-09-26T00:27+0300
2025-09-26T00:27+0300
türki̇ye
abd
türkiye
ticaret
ticaret bakanlığı
abd ticaret bakanlığı
burhanettin duran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673929_0:644:2047:1795_1920x0_80_0_0_3b5a14314abb3d739397f4904a812a46.jpg
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisini değerlendirdi.Duran, New York ve Vaşington duraklarını kapsayan seyahatin yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirterek, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olarak uluslararası toplumun vicdanını temsil ettiğini söyledi.Duran, Erdoğan’ın konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koyduğunu ifade etti. Beyaz Saray’daki tarihi nitelikteki Erdoğan-Trump görüşmesinin samimi bir ortamda gerçekleştiğini aktaran Duran, savunma sanayi, ticaret, enerji ve bölgesel konuların ele alındığını, bazı alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika, Avrupa ve Asya’dan Amerika kıtasına uzanan ikili ve çok taraflı görüşmelerde fikirlerini ABD basınındaki mecralarda da paylaştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trump-erdogan-bircok-konuda-sonuc-verici-bir-toplanti-yaptik-1099677562.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673929_0:452:2047:1987_1920x0_80_0_0_ff34ed8a0877acb04172d77e6351f6f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, türkiye, ticaret, ticaret bakanlığı, abd ticaret bakanlığı, burhanettin duran
abd, türkiye, ticaret, ticaret bakanlığı, abd ticaret bakanlığı, burhanettin duran
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahati oldukça verimli geçti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, New York ve Vaşington duraklarını kapsayan seyahatin yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisini değerlendirdi.
Duran, New York ve Vaşington duraklarını kapsayan seyahatin yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirterek, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olarak uluslararası toplumun vicdanını temsil ettiğini söyledi.
Duran, Erdoğan’ın konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koyduğunu ifade etti. Beyaz Saray’daki tarihi nitelikteki Erdoğan-Trump görüşmesinin samimi bir ortamda gerçekleştiğini aktaran Duran, savunma sanayi, ticaret, enerji ve bölgesel konuların ele alındığını, bazı alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika, Avrupa ve Asya’dan Amerika kıtasına uzanan ikili ve çok taraflı görüşmelerde fikirlerini ABD basınındaki mecralarda da paylaştığı belirtildi.