İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahati oldukça verimli geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, New York... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisini değerlendirdi.Duran, New York ve Vaşington duraklarını kapsayan seyahatin yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirterek, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi olarak uluslararası toplumun vicdanını temsil ettiğini söyledi.Duran, Erdoğan’ın konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koyduğunu ifade etti. Beyaz Saray’daki tarihi nitelikteki Erdoğan-Trump görüşmesinin samimi bir ortamda gerçekleştiğini aktaran Duran, savunma sanayi, ticaret, enerji ve bölgesel konuların ele alındığını, bazı alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika, Avrupa ve Asya’dan Amerika kıtasına uzanan ikili ve çok taraflı görüşmelerde fikirlerini ABD basınındaki mecralarda da paylaştığı belirtildi.

