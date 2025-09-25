https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/rihanna-3-kez-dogum-yapti-ilk-kizina-kavustu-1099653713.html

Rihanna 3. kez doğum yaptı: İlk kızına kavuştu

Rihanna 3. kez doğum yaptı: İlk kızına kavuştu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve ASAP Rocky, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. 13 Eylül'de doğan kız bebeğin adı sosyal medyada büyük ilgi toplarken... 25.09.2025

Pop müziğin yıldızı Rihanna, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kızıyla ilk kareyi paylaştı. Fotoğrafın yanında yer alan minyatür pembe boks eldivenleri de dikkat çekti.Bebeğin ismi gündem olduÇift, kızlarına Rocki Irish Mayers adını verdi. İsmin, ASAP Rocky’nin sahne adından türetildiği ancak küçük bir harf değişikliği yapıldığı görüldü. Paylaşım kısa sürede 7 milyondan fazla beğeni aldı ve sosyal medyada gündem oldu.Rihanna’nın diğer çocuklarıRihanna ve ASAP Rocky’nin daha önce Riot ve RZA adında iki oğlu bulunuyor. Rihanna, üçüncü hamileliğini de Met Gala’da duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, 2023’te ikinci çocuğunun haberini ise Super Bowl devre arası şovunda kırmızı bir tulumla sahne alarak vermişti.Hamileyken babasını kaybettiRihanna’nın mutluluğuna gölge düşüren bir kayıp da yaşandı. Ünlü şarkıcının babası Ronald Fenty, Haziran ayında hayatını kaybetti. Rihanna, üçüncü bebeğine hamileyken babasının cenazesinde yer aldı.

