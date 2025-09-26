https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/hastaneye-kaldirilan-ahu-yagtudan-ilk-aciklama-beyin-damarlarinda-biri-patlamak-uzere-4-adet-1099682463.html
Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama: Beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı
Beyin anevrizması teşhisi konularak hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu taburcu oldu. Ünlü isim kendisine destek olan herkese teşekkür etti. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde beyin anevrizması teşhisiyle hastanelik olmuştu. Taburcu olan Yağtu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, beyin damarlarında biri patlamak üzere 4 anevrizma tespit edildiğini ve bunlara gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi. Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyimYağtu yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."
