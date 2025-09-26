Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/hastaneye-kaldirilan-ahu-yagtudan-ilk-aciklama-beyin-damarlarinda-biri-patlamak-uzere-4-adet-1099682463.html
Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama: Beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı
Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama: Beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı
Sputnik Türkiye
Beyin anevrizması teşhisi konularak hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu taburcu oldu. Ünlü isim kendisine destek olan herkese teşekkür etti. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T09:44+0300
2025-09-26T09:44+0300
yaşam
ahu yağtu
beyin anevrizması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099464479_0:74:496:353_1920x0_80_0_0_1644e73771471c2133c175a8a5539412.jpg
Oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde beyin anevrizması teşhisiyle hastanelik olmuştu. Taburcu olan Yağtu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, beyin damarlarında biri patlamak üzere 4 anevrizma tespit edildiğini ve bunlara gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi. Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyimYağtu yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bayginlik-gecirmisti-ahu-yagtuya-beyin-anevrizmasi-teshisi-konuldu-1099464431.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099464479_0:28:496:400_1920x0_80_0_0_f33278040327baba7edfc1264ebb097f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahu yağtu, beyin anevrizması
ahu yağtu, beyin anevrizması

Hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama: Beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı

09:44 26.09.2025
ahu yağtu
ahu yağtu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
Abone ol
Beyin anevrizması teşhisi konularak hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu taburcu oldu. Ünlü isim kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde beyin anevrizması teşhisiyle hastanelik olmuştu. Taburcu olan Yağtu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, beyin damarlarında biri patlamak üzere 4 anevrizma tespit edildiğini ve bunlara gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi.

Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim

Yağtu yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
"Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."
ahu yağtu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
YAŞAM
Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu
18 Eylül, 11:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала