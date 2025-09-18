https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bayginlik-gecirmisti-ahu-yagtuya-beyin-anevrizmasi-teshisi-konuldu-1099464431.html
Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu
Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu
Sputnik Türkiye
Rahatsızlanarak iki gün önce hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T11:54+0300
2025-09-18T11:54+0300
2025-09-18T11:54+0300
yaşam
ahu yağtu
beyin
beyin anevrizması
anevrizma
hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099464479_0:74:496:353_1920x0_80_0_0_1644e73771471c2133c175a8a5539412.jpg
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu önceki gün baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.Ahu Yağtu'nun hastalığı ne?Menajerlik şirketi tedavisi süren oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.Konuyla ilgili açıklama şöyle:Beyin anevrizması nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/avukatlari-defalarca-baygin-bulundu-diyerek-acikladi-ayse-barim-ciddi-saglik-sorunlari-nedeniyle-1097242270.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099464479_0:28:496:400_1920x0_80_0_0_f33278040327baba7edfc1264ebb097f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahu yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu, ahu yağtu'nun hastalığı nedir, beyin anevrizması ahu yağtu, beyin anevrizması nedir
ahu yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu, ahu yağtu'nun hastalığı nedir, beyin anevrizması ahu yağtu, beyin anevrizması nedir
Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu
Rahatsızlanarak iki gün önce hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu önceki gün baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Ahu Yağtu'nun hastalığı ne?
Menajerlik şirketi tedavisi süren oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."
Beyin anevrizması, beyni besleyen büyük damarların
duvarında zayıf bölgenin balonlaşmasıyla oluşan, dışa doğru şişkin damar yapısıdır.
Damar duvarının normalden daha ince olduğu bu bölge zamanla genişleyebilir ve özellikle en ince kısmından patlayarak
beyin kanamasına neden olabilir.
Türkiye'de toplamda 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin edilmektedir.
Genelde 30-40 yaş ve üzeri kişilerde görülme sıklığı artar; kadınlarda biraz daha yaygın olduğu belirtilmiştir.