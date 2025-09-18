Türkiye
Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu
Baygınlık geçirmişti: Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu
Rahatsızlanarak iki gün önce hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu önceki gün baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ahu Yağtu'nun hastalığı ne?

Menajerlik şirketi tedavisi süren oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

Beyin anevrizması nedir?
Rahatsızlanarak iki gün önce hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konuldu.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu önceki gün baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ahu Yağtu'nun hastalığı ne?

Menajerlik şirketi tedavisi süren oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
"Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."

Beyin anevrizması nedir?

Beyin anevrizması, beyni besleyen büyük damarların duvarında zayıf bölgenin balonlaşmasıyla oluşan, dışa doğru şişkin damar yapısıdır.
Damar duvarının normalden daha ince olduğu bu bölge zamanla genişleyebilir ve özellikle en ince kısmından patlayarak beyin kanamasına neden olabilir.
Türkiye'de toplamda 2,5-3 milyon kişide anevrizma olduğu tahmin edilmektedir.
Genelde 30-40 yaş ve üzeri kişilerde görülme sıklığı artar; kadınlarda biraz daha yaygın olduğu belirtilmiştir.
Avukatları 'defalarca baygın bulundu' diyerek açıkladı: Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayati risk altında

23 Haziran
23 Haziran , 11:04
