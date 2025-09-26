Hamas: Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda protesto edilmesi Tel Aviv yönetiminin 'yalnızlaştığını' gösteriyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/hamas-netanyahunun-bm-genel-kurulunda-protesto-edilmesi-tel-aviv-yonetiminin-yalnizlastigini-1099708115.html
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda protesto edilmesinin ardından Hamas, Tel Aviv'in yanlızlaştığını belirtti. 26.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099703838_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_371fb328ce41f99398e2a694b8452145.jpg
Hamas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın pek çok ülkenin temsilcisi tarafından protesto edilmesinin Tel Aviv yönetiminin 'yalnızlaştığını' gösterdiğini belirtti.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan bir savaş suçlusunun, BM'de, Gazze'de her gün ihlal ettiği hak, hukuk, adalet ve insanlık dersi vermesine izin verilmesi ironiktir." ifadesi kullanıldı.Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatını Netanyahu'nun tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada, "Esirleri gerçekten önemseseydi, acımasız bombalamaları, katliamları ve Gazze kentindeki yıkımı durdururdu. Ama yalan söylüyor ve onları ölüme maruz bırakmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.Esir takası anlaşmasına varılamamasının tek sebebinin de, "uzlaşmaz tavrı, saldırganlığı sürdürmedeki ısrarı, geçen ocak ayında varılan anlaşmayı sabote etmesi ve arabulucu ülke konumundaki Katar'da bulunan müzakere heyetine düzenlediği başarısız suikastla" Netanyahu olduğu belirtildi.BM salonundaki delegasyonların Netanyahu'nun konuşmasını protesto etmesine de değinilen açıklamada, bunun, "Netanyahu ile haydut İsrail'e uygulanan uluslararası izolasyonun ne kadar derinleştiğini ve Filistin halkının self determinasyon ve kendi devletini kurma hakkına verilen desteğin de ne kadar genişlediğini gösterdiği" vurgulandı.
