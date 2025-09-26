Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/haftalik-piyasa-raporu-en-cok-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-1099705633.html
Haftalık piyasa raporu: En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Haftalık piyasa raporu: En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Sputnik Türkiye
Haftanın son iş gününde BIST 100 endeksi yüzde 1.27 düşüşle 11 bin 151.20 puandan günü tamamladı. Kapalıçarşı’da altın fiyatları yükselirken, 24 ayar külçe... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T19:28+0300
2025-09-26T19:29+0300
ekonomi̇
kapalıçarşı
türkiye
tl
dolar
dolar/tl
altın
gram altın
külçe altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg
22-26 Eylül haftasında Borsa İstanbul gerilerken, altın ve dolar değer kazandı.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.27 düşüşle 11 bin 151.20 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda en düşük 11 bin 133.23 ve en yüksek 11 bin 540.66 puanı gördü.Kapalıçarşı’da altın fiyatları yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3.18 artışla 5 bin 30 liraya çıktı, cumhuriyet altını da yüzde 3.16 değer kazanarak 33 bin 951 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 8 bin 425 liraya yükseldi.Döviz cephesinde ABD doları yüzde 0.46 değer kazanarak 41.5720 TL’ye yükselirken, euro yüzde 0.15 düşüşle 48.6230 TL’den alıcı buldu.Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2.74 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1.43 artış gösterdi. Fon kategorileri arasında en yüksek getiri, yüzde 2.74 ile 'kıymetli maden' fonlarında görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/altin-rekor-kiriyor-1979dan-bu-yana-en-guclu-yil-1099662137.html
kapalıçarşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c4958632d07253b59cd1747af6037ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kapalıçarşı, türkiye, tl, dolar, dolar/tl, altın, gram altın, külçe altın
kapalıçarşı, türkiye, tl, dolar, dolar/tl, altın, gram altın, külçe altın

Haftalık piyasa raporu: En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

19:28 26.09.2025 (güncellendi: 19:29 26.09.2025)
© AADolar ve altın
Dolar ve altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© AA
Abone ol
Haftanın son iş gününde BIST 100 endeksi yüzde 1.27 düşüşle 11 bin 151.20 puandan günü tamamladı. Kapalıçarşı’da altın fiyatları yükselirken, 24 ayar külçe altının gramı 5 bin 30 liraya çıktı ve çeyrek altın 8 bin 425 liraya yükseldi. Dolar yüzde 0.46 değer kazanarak 41.57 TL’ye ulaşırken, euro yüzde 0.15 düşüşle 48.62 TL’den işlem gördü.
22-26 Eylül haftasında Borsa İstanbul gerilerken, altın ve dolar değer kazandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.27 düşüşle 11 bin 151.20 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda en düşük 11 bin 133.23 ve en yüksek 11 bin 540.66 puanı gördü.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3.18 artışla 5 bin 30 liraya çıktı, cumhuriyet altını da yüzde 3.16 değer kazanarak 33 bin 951 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 8 bin 425 liraya yükseldi.
Döviz cephesinde ABD doları yüzde 0.46 değer kazanarak 41.5720 TL’ye yükselirken, euro yüzde 0.15 düşüşle 48.6230 TL’den alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2.74 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1.43 artış gösterdi. Fon kategorileri arasında en yüksek getiri, yüzde 2.74 ile 'kıymetli maden' fonlarında görüldü.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
EKONOMİ
Altın rekor kırıyor: 1979’dan bu yana en güçlü yılı
Dün, 16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала