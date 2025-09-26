https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/haftalik-piyasa-raporu-en-cok-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-1099705633.html
Haftalık piyasa raporu: En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Haftalık piyasa raporu: En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
2025-09-26T19:28+0300
2025-09-26T19:28+0300
2025-09-26T19:29+0300
22-26 Eylül haftasında Borsa İstanbul gerilerken, altın ve dolar değer kazandı.Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.27 düşüşle 11 bin 151.20 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda en düşük 11 bin 133.23 ve en yüksek 11 bin 540.66 puanı gördü.Kapalıçarşı’da altın fiyatları yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3.18 artışla 5 bin 30 liraya çıktı, cumhuriyet altını da yüzde 3.16 değer kazanarak 33 bin 951 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 8 bin 425 liraya yükseldi.Döviz cephesinde ABD doları yüzde 0.46 değer kazanarak 41.5720 TL’ye yükselirken, euro yüzde 0.15 düşüşle 48.6230 TL’den alıcı buldu.Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2.74 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1.43 artış gösterdi. Fon kategorileri arasında en yüksek getiri, yüzde 2.74 ile 'kıymetli maden' fonlarında görüldü.
19:28 26.09.2025
Haftanın son iş gününde BIST 100 endeksi yüzde 1.27 düşüşle 11 bin 151.20 puandan günü tamamladı. Kapalıçarşı’da altın fiyatları yükselirken, 24 ayar külçe altının gramı 5 bin 30 liraya çıktı ve çeyrek altın 8 bin 425 liraya yükseldi. Dolar yüzde 0.46 değer kazanarak 41.57 TL’ye ulaşırken, euro yüzde 0.15 düşüşle 48.62 TL’den işlem gördü.
22-26 Eylül haftasında Borsa İstanbul gerilerken, altın ve dolar değer kazandı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1.27 düşüşle 11 bin 151.20 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda en düşük 11 bin 133.23 ve en yüksek 11 bin 540.66 puanı gördü.
Kapalıçarşı’da altın fiyatları yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3.18 artışla 5 bin 30 liraya çıktı, cumhuriyet altını da yüzde 3.16 değer kazanarak 33 bin 951 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 8 bin 425 liraya yükseldi.
Döviz cephesinde ABD doları yüzde 0.46 değer kazanarak 41.5720 TL’ye yükselirken, euro yüzde 0.15 düşüşle 48.6230 TL’den alıcı buldu.
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2.74 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1.43 artış gösterdi. Fon kategorileri arasında en yüksek getiri, yüzde 2.74 ile 'kıymetli maden' fonlarında görüldü.