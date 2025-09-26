https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/fransada-ciftcilerden-traktorlu-isyan-abnin-guney-amerika-ticaret-anlasmasina-buyuk-tepki-1099693346.html

Fransa’da çiftçilerden traktörlü isyan: AB’nin Güney Amerika ticaret anlaşmasına büyük tepki

Fransa’da çiftçilerden traktörlü isyan: AB’nin Güney Amerika ticaret anlaşmasına büyük tepki

Sputnik Türkiye

Fransız çiftçiler, AB’nin Güney Amerika ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasına karşı ülke genelinde traktörlerle yolları kapattı. Üreticiler, ucuz... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T14:20+0300

2025-09-26T14:20+0300

2025-09-26T14:20+0300

dünya

avrupa

donald trump

fransa

latin amerika

paris

çiftçiler

ab

protesto

eylem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/11/1079728107_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_eddff58ed91c2f0bcf1a493f0751a2dc.jpg

Avrupa’nın en büyük tarım üreticisi Fransa’da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin Güney Amerika ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Yüzlerce traktör, onlarca şehir ve kasabada yollara çıktı. Versailles Sarayı’nın önünde toplanan bir grup çiftçi, tarihi sarayın kapılarını ağır araçlarla kapatarak dikkat çekti. Bu eylemler, geçtiğimiz yıl ucuz ithalata karşı şehirleri ablukaya alan güçlü çiftçi sendikalarının yeni hamlesi olarak görülüyor. Protestolar, aynı zamanda Fransa’da son bir yılda yaşanan üç hükümet krizinin üzerine eklenerek siyasi tansiyonu daha da yükseltti.'Haksız rekabete izin vermeyeceğiz' Fransa’nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA’nın başkanı Arnaud Rousseau, eylemlerin esas hedefinin Güney Amerika ülkeleri ile yapılan anlaşma olduğunu belirtti. Rousseau ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ek gümrük vergilerinden ve Fransız standartlarına uymayan ürün ithalatından da şikayetçi olduklarını söyledi. Çiftçiler, Latin Amerika’dan gelecek ucuz et, tahıl ve şeker gibi ürünlerin piyasayı altüst edeceğini, üretim maliyetleri yüksek olan Fransız çiftçileri zor durumda bırakacağını ifade ediyor.Çiftçilerden Paris'e çağrıFransa’daki et, kümes hayvanı, şeker pancarı, biyoetanol ve tahıl üreticilerini temsil eden birlikler, hükümete açık bir çağrı yaparak “Paris bu anlaşmayı imzalamamalı ve diğer Avrupa ülkelerini de reddetmeye ikna etmeli” dedi. Üreticiler, Latin Amerika ülkelerinin AB’nin sağlık ve çevre standartlarına tam olarak uymasını garanti altına alacak net kurallar istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/fransa-icisleri-bakani-buyuk-bir-eylem-olarak-yorumladi-protestolara-katilim-200-bin-kisiyi-gecti-1099270751.html

fransa

latin amerika

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, donald trump, fransa, latin amerika, paris, çiftçiler, ab, protesto, eylem