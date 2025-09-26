https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/fransada-ciftcilerden-traktorlu-isyan-abnin-guney-amerika-ticaret-anlasmasina-buyuk-tepki-1099693346.html
Fransa’da çiftçilerden traktörlü isyan: AB’nin Güney Amerika ticaret anlaşmasına büyük tepki
Fransız çiftçiler, AB’nin Güney Amerika ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasına karşı ülke genelinde traktörlerle yolları kapattı. Üreticiler, ucuz ithalatın tarımı bitireceğini söylüyor ve hükümete 'Anlaşmayı engelleyin' çağrısı yapıyor.
Avrupa’nın en büyük tarım üreticisi Fransa’da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin Güney Amerika ülkeleriyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmasını protesto etti. Yüzlerce traktör, onlarca şehir ve kasabada yollara çıktı. Versailles Sarayı’nın önünde toplanan bir grup çiftçi, tarihi sarayın kapılarını ağır araçlarla kapatarak dikkat çekti. Bu eylemler, geçtiğimiz yıl ucuz ithalata karşı şehirleri ablukaya alan güçlü çiftçi sendikalarının yeni hamlesi olarak görülüyor. Protestolar, aynı zamanda Fransa’da son bir yılda yaşanan üç hükümet krizinin üzerine eklenerek siyasi tansiyonu daha da yükseltti.
'Haksız rekabete izin vermeyeceğiz'
Fransa’nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA’nın başkanı Arnaud Rousseau, eylemlerin esas hedefinin Güney Amerika ülkeleri ile yapılan anlaşma olduğunu belirtti. Rousseau ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ek gümrük vergilerinden ve Fransız standartlarına uymayan ürün ithalatından da şikayetçi olduklarını söyledi. Çiftçiler, Latin Amerika’dan gelecek ucuz et, tahıl ve şeker gibi ürünlerin piyasayı altüst edeceğini, üretim maliyetleri yüksek olan Fransız çiftçileri zor durumda bırakacağını ifade ediyor.
Çiftçilerden Paris'e çağrı
Fransa’daki et, kümes hayvanı, şeker pancarı, biyoetanol ve tahıl üreticilerini temsil eden birlikler, hükümete açık bir çağrı yaparak “Paris bu anlaşmayı imzalamamalı ve diğer Avrupa ülkelerini de reddetmeye ikna etmeli” dedi. Üreticiler, Latin Amerika ülkelerinin AB’nin sağlık ve çevre standartlarına tam olarak uymasını garanti altına alacak net kurallar istiyor.