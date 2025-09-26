https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/fidan-erdogan-ile-trumpin-gorusmesi-verimli-ve-basarili-gecti-is-birligi-adimlari-ele-alindi-1099678972.html

Fidan: Erdoğan ile Trump’ın görüşmesi verimli ve başarılı geçti, iş birliği adımları ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin verimli geçtiğini ve iki ülke arasında atılacak ortak adımlar... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin oldukça verimli ve başarılı geçtiğini ifade etti.Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın Washington’da bir araya geldiğini duyurdu.Görüşmede, iki ülke arasında gelecekte atılması planlanan ortak adımların ele alındığını belirten Fidan, "Oldukça verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdik. ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı çerçevesinde ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

