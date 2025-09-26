https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/fidan-erdogan-ile-trumpin-gorusmesi-verimli-ve-basarili-gecti-is-birligi-adimlari-ele-alindi-1099678972.html
Fidan: Erdoğan ile Trump’ın görüşmesi verimli ve başarılı geçti, iş birliği adımları ele alındı
Fidan: Erdoğan ile Trump’ın görüşmesi verimli ve başarılı geçti, iş birliği adımları ele alındı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin verimli geçtiğini ve iki ülke arasında atılacak ortak adımlar... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T03:27+0300
2025-09-26T03:27+0300
2025-09-26T04:29+0300
dünya
abd
türkiye
hakan fidan
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098827784_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_05a584f81e469c8b69da36a92229da6d.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin oldukça verimli ve başarılı geçtiğini ifade etti.Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın Washington’da bir araya geldiğini duyurdu.Görüşmede, iki ülke arasında gelecekte atılması planlanan ortak adımların ele alındığını belirten Fidan, "Oldukça verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdik. ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı çerçevesinde ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/tom-barrack-abd-ile-turkiye-boeing-ucagi-satin-almasi-konusunda-anlasmaya-vardi-1099678103.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098827784_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_1a04db17a8ba10dcdf1981073a0e286a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, türkiye, hakan fidan, donald trump, abd
abd, türkiye, hakan fidan, donald trump, abd
Fidan: Erdoğan ile Trump’ın görüşmesi verimli ve başarılı geçti, iş birliği adımları ele alındı
03:27 26.09.2025 (güncellendi: 04:29 26.09.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin verimli geçtiğini ve iki ülke arasında atılacak ortak adımlar ile bölgesel iş birliği konularının ele alındığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin oldukça verimli ve başarılı geçtiğini ifade etti.
Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump’ın Washington’da bir araya geldiğini duyurdu.
Görüşmede, iki ülke arasında gelecekte atılması planlanan ortak adımların ele alındığını belirten Fidan, "Oldukça verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdik. ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı çerçevesinde ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.