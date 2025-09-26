https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/eski-pentagon-danismani-macgregor-zelenskiy-bati-yapimi-silahi-uyusturucu-kartellerine-satiyor-1099681670.html

Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Zelenskiy, Batı yapımı silahı uyuşturucu kartellerine satıyor

Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Zelenskiy, Batı yapımı silahı uyuşturucu kartellerine satıyor

Sputnik Türkiye

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Batı’dan aldığı silahı Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T09:22+0300

2025-09-26T09:22+0300

2025-09-26T09:26+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

douglas macgregor

ukrayna

vladimir zelenskiy

javelin

batı

nato

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099246945_0:46:1280:767_1920x0_80_0_0_b27afa33cababcd6897fca639d35f1e2.jpg

Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, bloger Mario Nawfal’in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i ABD dahil Batı ülkelerinden aldığı silahları karaborsaya aktarmakla suçladı.Macgregor, “Oraya (Ukrayna'ya) gönderdiğimiz silahların yarısı karaborsada satılıyor. Bu yüzden uyuşturucu kartel mensuplarının ortalıkta Javelin füzeleriyle dolaştığını görüyoruz. Zelenskiy de mutlu. Bu, iktidarda kalmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.ABD’li uzmana göre, Kiev rejimi lideri ayrıca Batı'nın yardım olarak gönderdiği paranın yaklaşık 1.5 milyar dolarını çalmayı başardı.Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, NATO askeri teçhizat ve malzeme göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek doğrudan çatışmaya dahil oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/muhalif-lider-sor-moldova-ancak-rusyayla-guclu-bir-ittifak-icinde-basarili-olabilir-1099681264.html

ukrayna

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, douglas macgregor, ukrayna, vladimir zelenskiy, javelin, batı, nato, rusya