https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/eski-pentagon-danismani-macgregor-zelenskiy-bati-yapimi-silahi-uyusturucu-kartellerine-satiyor-1099681670.html
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Zelenskiy, Batı yapımı silahı uyuşturucu kartellerine satıyor
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Zelenskiy, Batı yapımı silahı uyuşturucu kartellerine satıyor
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Batı’dan aldığı silahı Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T09:22+0300
2025-09-26T09:22+0300
2025-09-26T09:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
douglas macgregor
ukrayna
vladimir zelenskiy
javelin
batı
nato
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099246945_0:46:1280:767_1920x0_80_0_0_b27afa33cababcd6897fca639d35f1e2.jpg
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, bloger Mario Nawfal’in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i ABD dahil Batı ülkelerinden aldığı silahları karaborsaya aktarmakla suçladı.Macgregor, “Oraya (Ukrayna'ya) gönderdiğimiz silahların yarısı karaborsada satılıyor. Bu yüzden uyuşturucu kartel mensuplarının ortalıkta Javelin füzeleriyle dolaştığını görüyoruz. Zelenskiy de mutlu. Bu, iktidarda kalmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.ABD’li uzmana göre, Kiev rejimi lideri ayrıca Batı'nın yardım olarak gönderdiği paranın yaklaşık 1.5 milyar dolarını çalmayı başardı.Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, NATO askeri teçhizat ve malzeme göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek doğrudan çatışmaya dahil oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/muhalif-lider-sor-moldova-ancak-rusyayla-guclu-bir-ittifak-icinde-basarili-olabilir-1099681264.html
ukrayna
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099246945_68:0:1207:854_1920x0_80_0_0_8edd7c4ff32a6b385fc8ad04419179ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, douglas macgregor, ukrayna, vladimir zelenskiy, javelin, batı, nato, rusya
abd, douglas macgregor, ukrayna, vladimir zelenskiy, javelin, batı, nato, rusya
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Zelenskiy, Batı yapımı silahı uyuşturucu kartellerine satıyor
09:22 26.09.2025 (güncellendi: 09:26 26.09.2025)
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Batı’dan aldığı silahı Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine sattığını belirtti.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, bloger Mario Nawfal’in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i ABD dahil Batı ülkelerinden aldığı silahları karaborsaya aktarmakla suçladı.
Macgregor, “Oraya (Ukrayna'ya) gönderdiğimiz silahların yarısı karaborsada satılıyor. Bu yüzden uyuşturucu kartel mensuplarının ortalıkta Javelin füzeleriyle dolaştığını görüyoruz. Zelenskiy de mutlu. Bu, iktidarda kalmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.
ABD’li uzmana göre, Kiev rejimi lideri ayrıca Batı'nın yardım olarak gönderdiği paranın yaklaşık 1.5 milyar dolarını çalmayı başardı.
Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, NATO askeri teçhizat ve malzeme göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek doğrudan çatışmaya dahil oluyor.