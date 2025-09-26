Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Zelenskiy, Batı yapımı silahı uyuşturucu kartellerine satıyor
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, bloger Mario Nawfal’in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i ABD dahil Batı ülkelerinden aldığı silahları karaborsaya aktarmakla suçladı.Macgregor, “Oraya (Ukrayna'ya) gönderdiğimiz silahların yarısı karaborsada satılıyor. Bu yüzden uyuşturucu kartel mensuplarının ortalıkta Javelin füzeleriyle dolaştığını görüyoruz. Zelenskiy de mutlu. Bu, iktidarda kalmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.ABD’li uzmana göre, Kiev rejimi lideri ayrıca Batı'nın yardım olarak gönderdiği paranın yaklaşık 1.5 milyar dolarını çalmayı başardı.Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, NATO askeri teçhizat ve malzeme göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek doğrudan çatışmaya dahil oluyor.
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Zelenskiy, Batı yapımı silahı uyuşturucu kartellerine satıyor

09:22 26.09.2025
© Fotoğraf : CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020
© Fotoğraf : CC BY-SA 4.0 / BMG-2048 / Douglas Macgregor August 2020
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Batı’dan aldığı silahı Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine sattığını belirtti.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, bloger Mario Nawfal’in YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i ABD dahil Batı ülkelerinden aldığı silahları karaborsaya aktarmakla suçladı.
Macgregor, “Oraya (Ukrayna'ya) gönderdiğimiz silahların yarısı karaborsada satılıyor. Bu yüzden uyuşturucu kartel mensuplarının ortalıkta Javelin füzeleriyle dolaştığını görüyoruz. Zelenskiy de mutlu. Bu, iktidarda kalmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.
ABD’li uzmana göre, Kiev rejimi lideri ayrıca Batı'nın yardım olarak gönderdiği paranın yaklaşık 1.5 milyar dolarını çalmayı başardı.
Rusya, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği ve sadece çatışmayı uzatacağı konusunda defalarca uyarmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da vurguladığı gibi, NATO askeri teçhizat ve malzeme göndererek ve aynı zamanda Ukraynalı askerleri eğiterek doğrudan çatışmaya dahil oluyor.
