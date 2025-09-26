https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/esenler-otogarinda-tuvalette-fotografi-cekilen-kadin-ibbye-1-milyonluk-dava-acti-guvenligi-1099681107.html

Esenler Otogarı'nda tuvalette fotoğrafı çekilen kadın İBB'ye 1 milyonluk dava açtı: 'Güvenliği sağlamadınız'

İstanbul Esenler Otogarı'ndaki kadınlar tuvaletinde bir kişinin cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çektiğini fark eden kadın mimar, İBB ve otogar işletmesine... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Esenler Otogarı'nda bir kişiyi kadınlar tuvaletine girdiğinde gizlice fotoğrafını çekerken yakalayan mimar Kübra K., 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve otogarın işletmecisine 1 milyon liralık manevi, 3 liralık maddi tazminat davası açtı.Kapının altından uzatılan cep telefonu ile görüntülenmek istendiİstanbul'da yaşayan iç mimar Kübra K., geçtiğimiz yıl 13 Ekim'de Bayrampaşa Otogarı'nın ücretli kadınlar tuvaletinde bulunduğu sırada kapının altından uzatılan bir cep telefonuyla gizlice görüntülenmek istendi. Sabah'ın haberine göre, Kabinden çıktığında elinde telefonla cinsel davranışlarda bulunan saldırganı gördü. Yakalanan şüpheli Esat D. 3 yıl hapis cezası aldı.Güvenliğimi sağlamadınız diyerek tazminat davası açtıKübra K. avukatı aracılığıyla İBB ve otogarı işleten iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye dava açtı. Dava dilekçesinde, 'Ücret karşılığı kullanılan bir hizmette en temel ihtiyaç olan güvenlik sağlanmadı. Kadınlar tuvaletine erkek girişini engelleyecek sistem yoktu, kabin kapılarının altı açıktı. Kamera yerleşimleri kör noktalarla doluydu, personel yetersizdi. Bu ihmal zinciriyle mahremiyetin en kutsal alanı hiçe sayıldı. Bu, tüketici hizmetinin ayıplı ifasıdır" denildi. Avukat, İBB ve Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 1 milyon lira manevi, 3 lira maddi tazminat talep etti.Taraflar, dava öncesinde arabuluculuk masasına oturdu ancak anlaşma sağlanamadı. Dosya şimdi İstanbul Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde.

