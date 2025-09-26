https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/enerji-uzmani-volkan-aslanoglu-putinin-nukleer-aciklamalari-oldukca-iddiali--1099706023.html
Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu: Putin'in nükleer açıklamaları oldukça iddialı
Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu: Putin'in nükleer açıklamaları oldukça iddialı
Rusya Devlet Başkanı Putin 'Dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacaklarını açıkladı. Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu enerji alanında... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya, yakında yüzen nükleer santrallerin seri üretimine başlayacak ve 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacak. Kapalı devre sistemler için tüm gelişmiş malzeme yelpazesinin Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesi'nde kurulan Uluslararası Araştırma Merkezi'nde test edilmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bu gelişmeleri açıkladı. 'Sonuçlar takip edilmeli ve oldukça iddialı'Nükleer alanındaki gelişmeleri değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:
Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu: Putin'in nükleer açıklamaları oldukça iddialı
20:38 26.09.2025 (güncellendi: 20:57 26.09.2025)
Enerji kaynaklarında işte güneş olsun, rüzgar olsun, fosil yakıtlar olsun firmalar bütçenin belli bir kısmını da araştırmaya, geliştirmeye ayırıyorlar. Buradaki temel amaç da bu kaynaklardan üretilen enerjinin veriminin bir şekilde yükseltilmesi. Burada Putin'in aktardığı başlıklar da nükleer konusunda Rusya'nın ciddi ilerlemeler kat ettiği yönünde. Yani bunları gözlemlemek lazım. Sonuçlar takip edilmeli ve oldukça iddialı. Ancak bir şekilde bu verimlileştirmeyi yapabildiler ise bu globalde Rusya adına nükleer enerji santralleri hususunda bilhassa kendilerini oldukça öne atacak bir adım olacak. Ancak dediğim gibi mümkün olduğunca süreci gözlemlemekte fayda var.