Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/enerji-uzmani-volkan-aslanoglu-putinin-nukleer-aciklamalari-oldukca-iddiali--1099706023.html
Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu: Putin'in nükleer açıklamaları oldukça iddialı
Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu: Putin'in nükleer açıklamaları oldukça iddialı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin 'Dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacaklarını açıkladı. Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu enerji alanında... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T20:38+0300
2025-09-26T20:57+0300
dünya
volkan aslanoğlu
rusya
nükleer
enerji
rusya enerji bakanlığı
nükleer enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099667234_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8edd377059ceabcee2a3bf98e23f990c.jpg
Rusya, yakında yüzen nükleer santrallerin seri üretimine başlayacak ve 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacak. Kapalı devre sistemler için tüm gelişmiş malzeme yelpazesinin Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesi'nde kurulan Uluslararası Araştırma Merkezi'nde test edilmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bu gelişmeleri açıkladı. 'Sonuçlar takip edilmeli ve oldukça iddialı'Nükleer alanındaki gelişmeleri değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/lihacev-rosatomun-bariscil-nukleer-enerji-ortaklari-arasina-10-yeni-ulke-katilacak-1099705787.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099667234_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8ac1b254dec9dc8caa3d642dd8c31b11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volkan aslanoğlu, rusya, nükleer, enerji, rusya enerji bakanlığı, nükleer enerji
volkan aslanoğlu, rusya, nükleer, enerji, rusya enerji bakanlığı, nükleer enerji

Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu: Putin'in nükleer açıklamaları oldukça iddialı

20:38 26.09.2025 (güncellendi: 20:57 26.09.2025)
© Sputnik / Сергей БулкинRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Küresel Atom Forumu'nda konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Küresel Atom Forumu'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Сергей Булкин
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Rusya Devlet Başkanı Putin 'Dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacaklarını açıkladı. Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu enerji alanında Rusya adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.
Rusya, yakında yüzen nükleer santrallerin seri üretimine başlayacak ve 2030 yılına kadar dünyanın ilk kapalı çevrim nükleer enerji sistemini devreye alacak.
Kapalı devre sistemler için tüm gelişmiş malzeme yelpazesinin Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesi'nde kurulan Uluslararası Araştırma Merkezi'nde test edilmesi planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bu gelişmeleri açıkladı.

'Sonuçlar takip edilmeli ve oldukça iddialı'

Nükleer alanındaki gelişmeleri değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu şunları söyledi:

Enerji kaynaklarında işte güneş olsun, rüzgar olsun, fosil yakıtlar olsun firmalar bütçenin belli bir kısmını da araştırmaya, geliştirmeye ayırıyorlar. Buradaki temel amaç da bu kaynaklardan üretilen enerjinin veriminin bir şekilde yükseltilmesi. Burada Putin'in aktardığı başlıklar da nükleer konusunda Rusya'nın ciddi ilerlemeler kat ettiği yönünde. Yani bunları gözlemlemek lazım. Sonuçlar takip edilmeli ve oldukça iddialı. Ancak bir şekilde bu verimlileştirmeyi yapabildiler ise bu globalde Rusya adına nükleer enerji santralleri hususunda bilhassa kendilerini oldukça öne atacak bir adım olacak. Ancak dediğim gibi mümkün olduğunca süreci gözlemlemekte fayda var.

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
DÜNYA
Lihaçev: Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına 10 yeni ülke katılacak
19:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала