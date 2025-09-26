Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu: Putin'in nükleer açıklamaları oldukça iddialı

Enerji kaynaklarında işte güneş olsun, rüzgar olsun, fosil yakıtlar olsun firmalar bütçenin belli bir kısmını da araştırmaya, geliştirmeye ayırıyorlar. Buradaki temel amaç da bu kaynaklardan üretilen enerjinin veriminin bir şekilde yükseltilmesi. Burada Putin'in aktardığı başlıklar da nükleer konusunda Rusya'nın ciddi ilerlemeler kat ettiği yönünde. Yani bunları gözlemlemek lazım. Sonuçlar takip edilmeli ve oldukça iddialı. Ancak bir şekilde bu verimlileştirmeyi yapabildiler ise bu globalde Rusya adına nükleer enerji santralleri hususunda bilhassa kendilerini oldukça öne atacak bir adım olacak. Ancak dediğim gibi mümkün olduğunca süreci gözlemlemekte fayda var.