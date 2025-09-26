https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/duzcede-deprem-bildirimi-panik-yaratti-afad-ve-kandilliden-aciklama-geldi-1099683909.html
'Düzce'de deprem' bildirimi panik yarattı: AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi
Milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir deprem uygulaması, sabah saatlerinde “Düzce’de 4.5 (tahmini)” deprem olduğuna dair bildirim gönderdi. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan uyarı, özellikle İstanbul’da yaşayanlar arasında kaygı oluşturdu.Uygulamanın uyarısının ardından sosyal medyada, “İstanbul’da hissedilen deprem” paylaşımları yapıldı. AFAD ve Kandilli duyurdu: En son deprem nerede?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Bolu olduğunu açıkladı. Saat 10.30’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.0, derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.
Milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir deprem uygulaması, sabah saatlerinde “Düzce’de 4.5 (tahmini)” deprem olduğuna dair bildirim gönderdi. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan uyarı, özellikle İstanbul’da yaşayanlar arasında kaygı oluşturdu.
Uygulamanın uyarısının ardından sosyal medyada, “İstanbul’da hissedilen deprem” paylaşımları yapıldı.
AFAD ve Kandilli duyurdu: En son deprem nerede?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Bolu olduğunu açıkladı. Saat 10.30’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.0, derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.