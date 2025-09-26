https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dilencilikte-sasirtan-yontem-para-lahmacunun-icinde-bulundu-1099706493.html
Dilencilikte şaşırtan yöntem: Para lahmacunun içinde bulundu
26.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099706319_0:305:1037:888_1920x0_80_0_0_1d7607dcfefbd3fb6dc91b6c604c13a2.jpg
Zabıta ekipleri tarafından Sivas genelinde yapılan operasyonda 14 dilenci yakalandı.Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahısların üst aramaları sırasında bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı. Diğer dilencilerle birlikte söz konusu kişi de Kabahatler Kanunu uyarınca para cezasına çarptırıldı. Belediye ekipleri, kentteki dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için denetimlerin süreceğini duyurdu.
