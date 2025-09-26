Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dilencilikte-sasirtan-yontem-para-lahmacunun-icinde-bulundu-1099706493.html
Dilencilikte şaşırtan yöntem: Para lahmacunun içinde bulundu
Dilencilikte şaşırtan yöntem: Para lahmacunun içinde bulundu
Sivas'ta zabıta ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü dilenci operasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Yakalanan dilencinin lahmacununda topladığı 337 lira... 26.09.2025
2025-09-26T21:25+0300
2025-09-26T21:25+0300
sivas
lahmacun
lahmacun fiyatı
dilenci
zabıta
para
para cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099706319_0:305:1037:888_1920x0_80_0_0_1d7607dcfefbd3fb6dc91b6c604c13a2.jpg
Zabıta ekipleri tarafından Sivas genelinde yapılan operasyonda 14 dilenci yakalandı.Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahısların üst aramaları sırasında bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı. Diğer dilencilerle birlikte söz konusu kişi de Kabahatler Kanunu uyarınca para cezasına çarptırıldı. Belediye ekipleri, kentteki dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için denetimlerin süreceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/yalovada-dilencinin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1098789742.html
sivas
sivas, lahmacun, lahmacun fiyatı, dilenci, zabıta, para, para cezası
Dilencilikte şaşırtan yöntem: Para lahmacunun içinde bulundu

21:25 26.09.2025
© AA / Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğülahmacun
lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2025
© AA / Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Sivas’ta zabıta ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü dilenci operasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Yakalanan dilencinin lahmacununda topladığı 337 lira bulundu.
Zabıta ekipleri tarafından Sivas genelinde yapılan operasyonda 14 dilenci yakalandı.
Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahısların üst aramaları sırasında bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı. Diğer dilencilerle birlikte söz konusu kişi de Kabahatler Kanunu uyarınca para cezasına çarptırıldı.
Belediye ekipleri, kentteki dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için denetimlerin süreceğini duyurdu.
