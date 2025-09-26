https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dilencilikte-sasirtan-yontem-para-lahmacunun-icinde-bulundu-1099706493.html

Dilencilikte şaşırtan yöntem: Para lahmacunun içinde bulundu

Dilencilikte şaşırtan yöntem: Para lahmacunun içinde bulundu

Sputnik Türkiye

Sivas’ta zabıta ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü dilenci operasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Yakalanan dilencinin lahmacununda topladığı 337 lira... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T21:25+0300

2025-09-26T21:25+0300

2025-09-26T21:25+0300

türki̇ye

sivas

lahmacun

lahmacun fiyatı

dilenci

zabıta

para

para cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099706319_0:305:1037:888_1920x0_80_0_0_1d7607dcfefbd3fb6dc91b6c604c13a2.jpg

Zabıta ekipleri tarafından Sivas genelinde yapılan operasyonda 14 dilenci yakalandı.Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şahısların üst aramaları sırasında bir dilencinin topladığı 337 lirayı elindeki lahmacunun içine gizlediği ortaya çıktı. Diğer dilencilerle birlikte söz konusu kişi de Kabahatler Kanunu uyarınca para cezasına çarptırıldı. Belediye ekipleri, kentteki dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek için denetimlerin süreceğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/yalovada-dilencinin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1098789742.html

türki̇ye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivas, lahmacun, lahmacun fiyatı, dilenci, zabıta, para, para cezası