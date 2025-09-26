https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/dev-alisveris-platformuna-tuketiciyi-kandirdin-cezasi-35-milyon-musteriye-paralarini-iade-edecek-1099689494.html
Dev alışveriş platformuna 'tüketiciyi kandırdın' cezası: 35 milyon müşteriye paralarını iade edecek
ABD’de Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Prime üyelik sistemiyle ilgili tüketicileri yanıltmakla suçlanan Amazon ile iki yıl süren davayı sonuçlandırdı. Yapılan anlaşma çerçevesinde şirket 1 milyar dolar ceza ödeyecek ve yaklaşık 35 milyon müşteri için 1.5 milyar dolar geri ödeme yapılacak.Abonelik tuzaklarına karşı tarihi zaferFTC, anlaşmanın, bir kural ihlali nedeniyle uygulanan en yüksek sivil ceza olduğunu ve aynı zamanda ajansın elde ettiği ikinci en büyük tazminat ödülü olduğunu duyurdu. Dava, abonelik iptali süreçlerinin zorluğu ve tüketicilerin Prime’a yönlendirilme biçimleri nedeniyle 2023’te açılmıştı.FTC Başkanı Andrew Ferguson, “Bu anlaşma, abonelik tuzaklarına karşı tüketiciler için tarihi bir zaferdir” dedi ve Amazon’un abonelik sürecini manipüle eden uygulamalarına dikkat çekti.Değişikliğe gidilecekAmazon sözcüsü Mark Blafkin ise yaptığı açıklamada, “Prime üyeliğini almak veya iptal etmek her zaman yasaya uygundur. Bu anlaşma, müşterilerimize odaklanmamızı sürdürebilmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı. Şirket, herhangi bir hukuki suçu kabul etmediğini belirtti ve FTC’nin öngördüğü değişiklikleri uygulayacağını açıkladı.Anlaşmayla birlikte Amazon, abonelik sırasında “Ücretsiz Kargo istemiyorum” gibi yanıltıcı butonlar kullanamayacak ve üyelik koşulları konusunda açık bilgilendirme yapacak. Ayrıca abonelik iptal süreçlerinin basitleştirilmesi zorunlu olacak.2025 itibarıyla ABD’de yaklaşık 197 milyon abonesi bulunan hizmet, geçtiğimiz yıl 44 milyar dolar gelir elde etti.
2025
