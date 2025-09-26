https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/alman-otomobil-devi-196-binden-fazla-araci-geri-cagirdi-yangin-riski-tasiyor-1099689145.html
Alman otomobil devi 196 binden fazla aracı geri çağırdı: Yangın riski taşıyor
Alman otomobil devi 196 binden fazla aracı geri çağırdı: Yangın riski taşıyor
Sputnik Türkiye
BMW, yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracını geri çağırdı. Hangi modeller geri çağrıldı? 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T12:47+0300
2025-09-26T12:47+0300
2025-09-26T12:47+0300
ekonomi̇
bmw
toyota
abd ulusal karayolu trafik güvenliği i̇daresi
geri çağırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101536/40/1015364030_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_3de7c20c3f0844e3beabcec618c93c32.jpg
Alman otomobil devi BMW'nin yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracı geri çağırdığı açıklandı. Geri çağırma kararı, 2022 model BMW 230i başta olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Yine BMW’nin Avusturya’da üretip Toyota markasıyla satışa sunduğu Toyota Supra modeli de geri çağrılan araçlar arasında yer alıyor. Araçta yangına neden olabilir ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW’nin motor çalıştırma rölesindeki korozyon nedeniyle yangın riski oluşabileceğini belirterek, markanın 196 binden fazla aracını geri çağırdığını açıkladı.NHTSA’nın yayımladığı resmi bildirime göre, motor çalıştırma rölesinde korozyon oluşması, parçanın zamanla aşırı ısınmasına ve kısa devreye yol açabiliyor. Bu durum, özellikle araç hareket halindeyken ya da park hâlindeyken yangın riskini artırıyor. Geri çağırma hangi modelleri kapsıyor?Açıklamaya göre, geri çağırma kararı, 2022 model BMW 230i başta olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Yine, BMW’nin Avusturya’da üretip Toyota markasıyla satışa sunduğu Toyota Supra modelinin de geri çağrılan araçlar arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-araba-markasinin-413-bin-araci-arizali-cikti-hepsini-geri-cagirdi-1096033257.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101536/40/1015364030_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_86f43a0a0ba21cb92b02262e0ec10ac6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bmw, toyota, abd ulusal karayolu trafik güvenliği i̇daresi, geri çağırma
bmw, toyota, abd ulusal karayolu trafik güvenliği i̇daresi, geri çağırma
Alman otomobil devi 196 binden fazla aracı geri çağırdı: Yangın riski taşıyor
BMW, yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracını geri çağırdı. Hangi modeller geri çağrıldı?
Alman otomobil devi BMW'nin yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracı geri çağırdığı açıklandı. Geri çağırma kararı, 2022 model BMW 230i başta olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Yine BMW’nin Avusturya’da üretip Toyota markasıyla satışa sunduğu Toyota Supra modeli de geri çağrılan araçlar arasında yer alıyor.
Araçta yangına neden olabilir
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW’nin motor çalıştırma rölesindeki korozyon nedeniyle yangın riski oluşabileceğini belirterek, markanın 196 binden fazla aracını geri çağırdığını açıkladı.
NHTSA’nın yayımladığı resmi bildirime göre, motor çalıştırma rölesinde korozyon oluşması, parçanın zamanla aşırı ısınmasına ve kısa devreye yol açabiliyor. Bu durum, özellikle araç hareket halindeyken ya da park hâlindeyken yangın riskini artırıyor.
Geri çağırma hangi modelleri kapsıyor?
Açıklamaya göre, geri çağırma kararı, 2022 model BMW 230i başta olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Yine, BMW’nin Avusturya’da üretip Toyota markasıyla satışa sunduğu Toyota Supra modelinin de geri çağrılan araçlar arasında yer alıyor.
Değişim ücretsiz yapılacak
Araç sahipleri, yetkili servislere başvurarak ücretsiz röle değişimi yaptırabilecek. Şirket, araç sahiplerini posta ve dijital bildirimlerle geri çağırma programı hakkında bilgilendireceğini belirtti.