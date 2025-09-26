https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/alman-otomobil-devi-196-binden-fazla-araci-geri-cagirdi-yangin-riski-tasiyor-1099689145.html

Alman otomobil devi 196 binden fazla aracı geri çağırdı: Yangın riski taşıyor

Alman otomobil devi 196 binden fazla aracı geri çağırdı: Yangın riski taşıyor

Sputnik Türkiye

BMW, yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracını geri çağırdı. Hangi modeller geri çağrıldı? 26.09.2025

Alman otomobil devi BMW'nin yangın riski nedeniyle 196 binden fazla aracı geri çağırdığı açıklandı. Geri çağırma kararı, 2022 model BMW 230i başta olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Yine BMW’nin Avusturya’da üretip Toyota markasıyla satışa sunduğu Toyota Supra modeli de geri çağrılan araçlar arasında yer alıyor. Araçta yangına neden olabilir ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW’nin motor çalıştırma rölesindeki korozyon nedeniyle yangın riski oluşabileceğini belirterek, markanın 196 binden fazla aracını geri çağırdığını açıkladı.NHTSA’nın yayımladığı resmi bildirime göre, motor çalıştırma rölesinde korozyon oluşması, parçanın zamanla aşırı ısınmasına ve kısa devreye yol açabiliyor. Bu durum, özellikle araç hareket halindeyken ya da park hâlindeyken yangın riskini artırıyor. Geri çağırma hangi modelleri kapsıyor?Açıklamaya göre, geri çağırma kararı, 2022 model BMW 230i başta olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Yine, BMW’nin Avusturya’da üretip Toyota markasıyla satışa sunduğu Toyota Supra modelinin de geri çağrılan araçlar arasında yer alıyor.

