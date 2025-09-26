https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/cinden-elektrikli-arac-ihracatina-siki-denetim--satis-icin-lisans-sarti-1099703313.html
Çin'den elektrikli araç ihracatına sıkı denetim: Satış için lisans şartı
Çin’den elektrikli araç ihracatına sıkı denetim: Satış için lisans şartı
26.09.2025
Çin Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ihracatı için lisans zorunluluğunu açıkladı. Bakanlık, bunun 'yeni enerji araçları ticaretinin sağlıklı gelişimi' için gerekli olduğunu belirtti. Yeni uygulama 1 ocak 2026'da yürürlüğe girecek.Rekor ihracat ve artan gerginlikler Çin geçen yıl yurt dışına 5.5 milyon araç sattı; bunun neredeyse yüzde 40'ı elektrikliydi. Ancak ABD ve Avrupa Birliği, devlet destekleriyle büyüyen Çinli üreticilerin rekabeti bozduğunu öne sürerek bu araçlara ek vergiler getirdi.Ülkede elektrikli araç sektörü hızla büyürken, şirketler arasında yoğun fiyat rekabeti yaşanıyor. Özellikle pazar lideri BYD'nin başlattığı indirimler tepki çekti. Great Wall Motors'un başkanı Wei Jianjun, "Bu şekilde devam ederse sektör ciddi risk altında kalabilir" dedi.Satışlar rekor kırdı Tüm bu tartışmalara rağmen, Çin iç pazarında elektrikli araç satışları 2025'in ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı. Satılan binek araçların yarısından fazlası artık elektrikli.
Çin’den elektrikli araç ihracatına sıkı denetim: Satış için lisans şartı
Dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı Çin, elektrikli araç üreticilerine yeni kural getiriyor. 1 ocak 2026’dan itibaren firmalar yurt dışına satış için devlet izni almak zorunda olacak.
Çin Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ihracatı için lisans zorunluluğunu açıkladı.
Bakanlık, bunun 'yeni enerji araçları ticaretinin sağlıklı gelişimi' için gerekli olduğunu belirtti. Yeni uygulama 1 ocak 2026’da yürürlüğe girecek.
Rekor ihracat ve artan gerginlikler
Çin geçen yıl yurt dışına 5.5 milyon araç sattı; bunun neredeyse yüzde 40’ı elektrikliydi. Ancak ABD ve Avrupa Birliği, devlet destekleriyle büyüyen Çinli üreticilerin rekabeti bozduğunu öne sürerek bu araçlara ek vergiler getirdi.
Ülkede elektrikli araç sektörü hızla büyürken, şirketler arasında yoğun fiyat rekabeti yaşanıyor. Özellikle pazar lideri BYD’nin başlattığı indirimler tepki çekti. Great Wall Motors’un başkanı Wei Jianjun, “Bu şekilde devam ederse sektör ciddi risk altında kalabilir” dedi.
Tüm bu tartışmalara rağmen, Çin iç pazarında elektrikli araç satışları 2025’in ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı. Satılan binek araçların yarısından fazlası artık elektrikli.