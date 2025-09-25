https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trumpin-celik-vergileri-kuresel-ticaret-savasini-alevlendirdi-meksika-kanada-ve-brezilya-yuzunu-1099662968.html

Trump’ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin’e döndü

Trump’ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin’e döndü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çeliğe getirdiği yüzde 50’ye varan ek vergiler, Kuzey ve Güney Amerika’daki çelik devlerini sarsıyor. Meksika, Kanada ve... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T16:30+0300

2025-09-25T16:30+0300

2025-09-25T16:31+0300

abd

meksika

çin

washington

brezilya

çelik

ithalat

ihracat

trump gümrük vergileri listesi

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099662928_0:470:4540:3024_1920x0_80_0_0_48505c48d8629bd6682e037c4609ab4a.jpg

Haziranda açıklanan yeni ticaret politikalarıyla ABD, ithal çeliğe yüksek gümrük vergisi koymuştu. Bu adım, ABD’ye büyük miktarda çelik satan Meksika, Kanada ve Brezilya’yı doğrudan etkiledi. Bu ülkelerin ABD’ye satışları temmuzda sert bir düşüş yaşadı. Kanada yüzde 45, Brezilya yüzde 27 geriledi. Meksika’da henüz stoklar etkisini hafifletse de yakın zamanda benzer bir düşüş bekleniyor.Fabrikalar yatırımları iptal ediyor ABD pazarına bağımlı birçok üretici zarar ediyor. Kanada’da büyük çelik üreticisi Algoma Steel, ABD’ye satışını tamamen durdurduğunu açıkladı. Kanadalı demir yolu şirketleri çelik sevkiyatlarını kesti, binlerce işçi işsiz kaldı. Brezilya’da dev üretici Gerdau, 600 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımını iptal etti.Çin’e karşı bariyerler yükseliyor İhracat kaybını telafi etmek isteyen üç ülke, Çin’den gelen ucuz çelik akınına karşı korumacı önlemler aldı. Meksika, Çin çeliğine yüzde 50’ye kadar ek vergi açıkladı. Kanada, yüzde 25 vergi koydu ve ithalat kotalarını sıkılaştırdı. Brezilya ise ek gümrük duvarları için hükümete baskı yapıyor. Amaç: yerli üretimi korumak ve iş kayıplarını önlemek.Trump yönetimi, bu vergileri “ulusal güvenlik ve yerli sanayi” gerekçesiyle savunuyor. Ancak bu hamle, onlarca yıldır süren serbest ticaret düzenini tersine çeviriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abd-ve-cinin-ticaret-gorusmeleri-iyi-gecti-trump-cuma-gunu-si-ile-gorusecek-1099378916.html

meksika

çin

washington

brezilya

çelik

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, meksika, çin, washington, brezilya, çelik, ithalat, ihracat, trump gümrük vergileri listesi, donald trump, kanada