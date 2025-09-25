https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trumpin-celik-vergileri-kuresel-ticaret-savasini-alevlendirdi-meksika-kanada-ve-brezilya-yuzunu-1099662968.html
Trump'ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin'e döndü
Trump’ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin’e döndü
ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe getirdiği yüzde 50'ye varan ek vergiler, Kuzey ve Güney Amerika'daki çelik devlerini sarsıyor. Meksika, Kanada ve...
Haziranda açıklanan yeni ticaret politikalarıyla ABD, ithal çeliğe yüksek gümrük vergisi koymuştu. Bu adım, ABD’ye büyük miktarda çelik satan Meksika, Kanada ve Brezilya’yı doğrudan etkiledi. Bu ülkelerin ABD’ye satışları temmuzda sert bir düşüş yaşadı. Kanada yüzde 45, Brezilya yüzde 27 geriledi. Meksika’da henüz stoklar etkisini hafifletse de yakın zamanda benzer bir düşüş bekleniyor.Fabrikalar yatırımları iptal ediyor ABD pazarına bağımlı birçok üretici zarar ediyor. Kanada’da büyük çelik üreticisi Algoma Steel, ABD’ye satışını tamamen durdurduğunu açıkladı. Kanadalı demir yolu şirketleri çelik sevkiyatlarını kesti, binlerce işçi işsiz kaldı. Brezilya’da dev üretici Gerdau, 600 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımını iptal etti.Çin’e karşı bariyerler yükseliyor İhracat kaybını telafi etmek isteyen üç ülke, Çin’den gelen ucuz çelik akınına karşı korumacı önlemler aldı. Meksika, Çin çeliğine yüzde 50’ye kadar ek vergi açıkladı. Kanada, yüzde 25 vergi koydu ve ithalat kotalarını sıkılaştırdı. Brezilya ise ek gümrük duvarları için hükümete baskı yapıyor. Amaç: yerli üretimi korumak ve iş kayıplarını önlemek.Trump yönetimi, bu vergileri “ulusal güvenlik ve yerli sanayi” gerekçesiyle savunuyor. Ancak bu hamle, onlarca yıldır süren serbest ticaret düzenini tersine çeviriyor.
Trump’ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin’e döndü
16:30 25.09.2025 (güncellendi: 16:31 25.09.2025)
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çeliğe getirdiği yüzde 50’ye varan ek vergiler, Kuzey ve Güney Amerika’daki çelik devlerini sarsıyor. Meksika, Kanada ve Brezilya hem Washington’la pazarlık yapıyor hem de Çin’den gelen ucuz çeliğe karşı koruma duvarı örüyor.
Haziranda açıklanan yeni ticaret politikalarıyla ABD, ithal çeliğe yüksek gümrük vergisi koymuştu. Bu adım, ABD’ye büyük miktarda çelik satan Meksika, Kanada ve Brezilya’yı doğrudan etkiledi. Bu ülkelerin ABD’ye satışları temmuzda sert bir düşüş yaşadı. Kanada yüzde 45, Brezilya yüzde 27 geriledi. Meksika’da henüz stoklar etkisini hafifletse de yakın zamanda benzer bir düşüş bekleniyor.
Fabrikalar yatırımları iptal ediyor
ABD
pazarına bağımlı birçok üretici zarar ediyor. Kanada’da büyük çelik üreticisi Algoma Steel, ABD’ye satışını tamamen durdurduğunu açıkladı. Kanadalı demir yolu şirketleri çelik sevkiyatlarını kesti, binlerce işçi işsiz kaldı. Brezilya’da dev üretici Gerdau, 600 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımını iptal etti.
Çin’e karşı bariyerler yükseliyor
İhracat kaybını telafi etmek isteyen üç ülke, Çin’den
gelen ucuz çelik akınına karşı korumacı önlemler aldı. Meksika
, Çin çeliğine yüzde 50
’ye kadar ek vergi açıkladı. Kanada, yüzde 25
vergi koydu ve ithalat kotalarını sıkılaştırdı. Brezilya ise ek gümrük duvarları için hükümete baskı yapıyor. Amaç: yerli üretimi korumak ve iş kayıplarını önlemek.
Trump yönetimi, bu vergileri “ulusal güvenlik ve yerli sanayi” gerekçesiyle savunuyor. Ancak bu hamle, onlarca yıldır süren serbest ticaret düzenini tersine çeviriyor.