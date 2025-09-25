Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/trumpin-celik-vergileri-kuresel-ticaret-savasini-alevlendirdi-meksika-kanada-ve-brezilya-yuzunu-1099662968.html
Trump’ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin’e döndü
Trump’ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin’e döndü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çeliğe getirdiği yüzde 50’ye varan ek vergiler, Kuzey ve Güney Amerika’daki çelik devlerini sarsıyor. Meksika, Kanada ve... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T16:30+0300
2025-09-25T16:31+0300
abd
meksika
çin
washington
brezilya
çelik
ithalat
ihracat
trump gümrük vergileri listesi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099662928_0:470:4540:3024_1920x0_80_0_0_48505c48d8629bd6682e037c4609ab4a.jpg
Haziranda açıklanan yeni ticaret politikalarıyla ABD, ithal çeliğe yüksek gümrük vergisi koymuştu. Bu adım, ABD’ye büyük miktarda çelik satan Meksika, Kanada ve Brezilya’yı doğrudan etkiledi. Bu ülkelerin ABD’ye satışları temmuzda sert bir düşüş yaşadı. Kanada yüzde 45, Brezilya yüzde 27 geriledi. Meksika’da henüz stoklar etkisini hafifletse de yakın zamanda benzer bir düşüş bekleniyor.Fabrikalar yatırımları iptal ediyor ABD pazarına bağımlı birçok üretici zarar ediyor. Kanada’da büyük çelik üreticisi Algoma Steel, ABD’ye satışını tamamen durdurduğunu açıkladı. Kanadalı demir yolu şirketleri çelik sevkiyatlarını kesti, binlerce işçi işsiz kaldı. Brezilya’da dev üretici Gerdau, 600 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımını iptal etti.Çin’e karşı bariyerler yükseliyor İhracat kaybını telafi etmek isteyen üç ülke, Çin’den gelen ucuz çelik akınına karşı korumacı önlemler aldı. Meksika, Çin çeliğine yüzde 50’ye kadar ek vergi açıkladı. Kanada, yüzde 25 vergi koydu ve ithalat kotalarını sıkılaştırdı. Brezilya ise ek gümrük duvarları için hükümete baskı yapıyor. Amaç: yerli üretimi korumak ve iş kayıplarını önlemek.Trump yönetimi, bu vergileri “ulusal güvenlik ve yerli sanayi” gerekçesiyle savunuyor. Ancak bu hamle, onlarca yıldır süren serbest ticaret düzenini tersine çeviriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abd-ve-cinin-ticaret-gorusmeleri-iyi-gecti-trump-cuma-gunu-si-ile-gorusecek-1099378916.html
meksika
çin
washington
brezilya
çelik
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099662928_255:0:4287:3024_1920x0_80_0_0_32091f8df8c56f7ce42db258117ea595.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, meksika, çin, washington, brezilya, çelik, ithalat, ihracat, trump gümrük vergileri listesi, donald trump, kanada
abd, meksika, çin, washington, brezilya, çelik, ithalat, ihracat, trump gümrük vergileri listesi, donald trump, kanada

Trump’ın çelik vergileri 'küresel ticaret savaşını' alevlendirdi: Meksika, Kanada ve Brezilya, yüzünü Çin’e döndü

16:30 25.09.2025 (güncellendi: 16:31 25.09.2025)
© AP Photo / Mark DuncanFinished galvanized steel coils await roll of the hot dip galvanizing line at ArcelorMittal Steel in Cuyahoga Heights, Ohio Friday, Feb. 15, 2013
Finished galvanized steel coils await roll of the hot dip galvanizing line at ArcelorMittal Steel in Cuyahoga Heights, Ohio Friday, Feb. 15, 2013 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Mark Duncan
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çeliğe getirdiği yüzde 50’ye varan ek vergiler, Kuzey ve Güney Amerika’daki çelik devlerini sarsıyor. Meksika, Kanada ve Brezilya hem Washington’la pazarlık yapıyor hem de Çin’den gelen ucuz çeliğe karşı koruma duvarı örüyor.
Haziranda açıklanan yeni ticaret politikalarıyla ABD, ithal çeliğe yüksek gümrük vergisi koymuştu. Bu adım, ABD’ye büyük miktarda çelik satan Meksika, Kanada ve Brezilya’yı doğrudan etkiledi. Bu ülkelerin ABD’ye satışları temmuzda sert bir düşüş yaşadı. Kanada yüzde 45, Brezilya yüzde 27 geriledi. Meksika’da henüz stoklar etkisini hafifletse de yakın zamanda benzer bir düşüş bekleniyor.

Fabrikalar yatırımları iptal ediyor

ABD pazarına bağımlı birçok üretici zarar ediyor. Kanada’da büyük çelik üreticisi Algoma Steel, ABD’ye satışını tamamen durdurduğunu açıkladı. Kanadalı demir yolu şirketleri çelik sevkiyatlarını kesti, binlerce işçi işsiz kaldı. Brezilya’da dev üretici Gerdau, 600 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımını iptal etti.

Çin’e karşı bariyerler yükseliyor

İhracat kaybını telafi etmek isteyen üç ülke, Çin’den gelen ucuz çelik akınına karşı korumacı önlemler aldı. Meksika, Çin çeliğine yüzde 50’ye kadar ek vergi açıkladı. Kanada, yüzde 25 vergi koydu ve ithalat kotalarını sıkılaştırdı. Brezilya ise ek gümrük duvarları için hükümete baskı yapıyor. Amaç: yerli üretimi korumak ve iş kayıplarını önlemek.
Trump yönetimi, bu vergileri “ulusal güvenlik ve yerli sanayi” gerekçesiyle savunuyor. Ancak bu hamle, onlarca yıldır süren serbest ticaret düzenini tersine çeviriyor.
ABD-Çin Ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
DÜNYA
ABD ve Çin’in ticaret görüşmeleri ‘iyi geçti’: Trump, Cuma günü Şi ile görüşecek
15 Eylül, 16:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала