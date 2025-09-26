Türkiye
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Bursa Karacabey’de orman yangını ekiplerin müdahalesiyle sürüyor.Ekmekçi Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangını söndürmek ve kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bursa'da orman yangını çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bursa Karacabey’de orman yangını ekiplerin müdahalesiyle sürüyor.
Ekmekçi Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek ve kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
