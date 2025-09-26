https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/bursada-orman-yangini-cikti-1099706794.html
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa'da orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T21:39+0300
2025-09-26T21:39+0300
2025-09-26T21:39+0300
türki̇ye
bursa
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099706622_0:0:533:300_1920x0_80_0_0_26060166fbdfe6d68fa3d8a78b045d3f.jpg
Bursa Karacabey’de orman yangını ekiplerin müdahalesiyle sürüyor.Ekmekçi Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangını söndürmek ve kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/antalyada-ormanlik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1099646130.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099706622_84:0:484:300_1920x0_80_0_0_b0478ca4d7045fc4121ef8a65fe4d828.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
bursa, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
Bursa'da orman yangını çıktı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bursa Karacabey’de orman yangını ekiplerin müdahalesiyle sürüyor.
Ekmekçi Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek ve kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.