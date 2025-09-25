Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/antalyada-ormanlik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1099646130.html
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 25.09.2025
2025-09-25T00:03+0300
2025-09-25T00:03+0300
türki̇ye
antalya
orman yangını
i̇tfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099645860_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_45f12217e8ec5102c5629bb656617e97.jpg
Gazipaşa ilçesinin Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/koycegizde-19-eylulde-baslayan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-yangindan-geriye-kalanlar-1099552789.html
türki̇ye
antalya
SON HABERLER
tr_TR
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

00:03 25.09.2025
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Gazipaşa ilçesinin Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
