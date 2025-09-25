https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/antalyada-ormanlik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1099646130.html
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Gazipaşa ilçesinin Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
