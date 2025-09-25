https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/antalyada-ormanlik-alanda-cikan-yangin-kontrol-altina-alindi-1099646130.html

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Gazipaşa ilçesinin Güneyköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

