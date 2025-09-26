https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/barcelonanin-yildizi-yamalin-eski-sevgilisi-konustu-kizlardan-olusan-bir-takvimi-var-1099705914.html

Barcelona'nın yıldızı Yamal’ın eski sevgilisi konuştu: 'Kızlardan oluşan bir takvimi var'

Barcelona'nın yıldızı Yamal’ın eski sevgilisi konuştu: 'Kızlardan oluşan bir takvimi var'

Sputnik Türkiye

Barcelona’nın genç futbolcusu Lamine Yamal, 18 yaşında olmasına rağmen tartışmalı davranışlarıyla gündeme geliyor. Yamal'ın eski sevgilisi Fati Vazquez, genç... 26.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-26T19:57+0300

2025-09-26T19:57+0300

2025-09-26T19:57+0300

dünya

lamine yamal

barcelona

barcelona kulübü

barcelona futbol takımı

barcelona futbol kulübü (fcb)

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095993874_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_886ab097c9236c6a628c09bc057cb937.jpg

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, eski sevgilisi Fati Vazquez'in iddialarıyla gündeme geldi.Fati, “Lamine’nin menajeri onun için bir takvim hazırlıyor, hangi gün hangi kızla buluşacağını organize ediyor” diyerek Yamal’ı ifşa etti. Vazquez ayrıca, “Benimle buluşmadan önce Lamine Yamal, bir gün önce başka bir kızla buluşmuştu” dedi.18 yaşında olmasına rağmen profesyonel bir sporcuya yakışmayan davranışlar sergileyen Yamal, daha önce de düzenlediği doğum günü partisine çağırdığı cücelerle tepki toplamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/tum-takim-geri-dondu-lamine-yamal-konyada-kaldi-lamine-yamal-musabakanin-ardindan-pasaportunu-1099195016.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lamine yamal, barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, barcelona futbol kulübü (fcb), maç