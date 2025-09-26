Barcelona'nın yıldızı Yamal’ın eski sevgilisi konuştu: 'Kızlardan oluşan bir takvimi var'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/barcelonanin-yildizi-yamalin-eski-sevgilisi-konustu-kizlardan-olusan-bir-takvimi-var-1099705914.html
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, eski sevgilisi Fati Vazquez'in iddialarıyla gündeme geldi.Fati, “Lamine’nin menajeri onun için bir takvim hazırlıyor, hangi gün hangi kızla buluşacağını organize ediyor” diyerek Yamal’ı ifşa etti. Vazquez ayrıca, “Benimle buluşmadan önce Lamine Yamal, bir gün önce başka bir kızla buluşmuştu” dedi.18 yaşında olmasına rağmen profesyonel bir sporcuya yakışmayan davranışlar sergileyen Yamal, daha önce de düzenlediği doğum günü partisine çağırdığı cücelerle tepki toplamıştı.
