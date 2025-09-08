Türkiye
Tüm takım geri döndü, Lamine Yamal Konya'da kaldı: Lamine Yamal, müsabakanın ardından pasaportunu kaybetti
Tüm takım geri döndü, Lamine Yamal Konya'da kaldı: Lamine Yamal, müsabakanın ardından pasaportunu kaybetti
İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, Türkiye maçı sonrası il pasaportunu kaybetti.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. Konya'da oynanan maçta kazanan taraf, 6-0'lık skorla İspanya oldu.Karşılaşmanın hemen ardından yaşanan ilginç olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu.Lamine Yamal pasaportunu kaybettiİspanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, müsabakanın ardından pasaportunu kaybetti.Beyaz Futbol'un aktardığı habere göre genç futbolcu, soyunma odasına geri döndü ve uzun bir süre pasaportunu bulmak için çabaladı.Öte yandan Lamine Yamal'ın pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığı belirtildi.Lamine Yamal Konya'dan ayrıldı mı?İddialara göre sürece İspanya Futbol Federasyonu’nun ve Türk yetkililerin müdahil olduğu ardından da yıldız oyuncunun özel jetiyle ülkeden ayrıldığı belirtiliyor.
Tüm takım geri döndü, Lamine Yamal Konya'da kaldı: Lamine Yamal, müsabakanın ardından pasaportunu kaybetti

İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, Türkiye maçı sonrası il pasaportunu kaybetti. Hem oteldeki odasını hem de bavulunu didik didik arayan Yamal takım arkadaşlarından ayrı, özel jetle Türkiye'den ayrıldı.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. Konya'da oynanan maçta kazanan taraf, 6-0'lık skorla İspanya oldu.

Karşılaşmanın hemen ardından yaşanan ilginç olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lamine Yamal pasaportunu kaybetti

İspanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, müsabakanın ardından pasaportunu kaybetti.
Beyaz Futbol'un aktardığı habere göre genç futbolcu, soyunma odasına geri döndü ve uzun bir süre pasaportunu bulmak için çabaladı.
Öte yandan Lamine Yamal'ın pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığı belirtildi.

Lamine Yamal Konya'dan ayrıldı mı?

İddialara göre sürece İspanya Futbol Federasyonu’nun ve Türk yetkililerin müdahil olduğu ardından da yıldız oyuncunun özel jetiyle ülkeden ayrıldığı belirtiliyor.
