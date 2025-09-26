https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/balikesirde-feribot-seferleri-iptal-edildi-1099706901.html
Balıkesir'de feribot seferleri iptal edildi
Balıkesir’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Narlı-Marmara hattındaki tüm feribot seferleri yarın iptal edildi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/12/1064722292_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_84f84d0adf8332075477b78bac9a4007.jpg
Balıkesir’de Narlı-Marmara hattında feribot seferleri durdu.GESTAŞ AŞ, kötü hava nedeniyle iptal edilen seferlerin güvenlik gerekçesiyle yapılmayacağını açıkladı. Güney Marmara-Adalar hattında ise feribot seferlerinin normal tarifeye göre devam edeceği kaydedildi.
Balıkesir’de Narlı-Marmara hattında feribot seferleri durdu.
GESTAŞ AŞ, kötü hava nedeniyle iptal edilen seferlerin güvenlik gerekçesiyle yapılmayacağını açıkladı. Güney Marmara-Adalar hattında ise feribot seferlerinin normal tarifeye göre devam edeceği kaydedildi.