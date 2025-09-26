Türkiye
Balıkesir'de feribot seferleri iptal edildi
Balıkesir'de feribot seferleri iptal edildi
Balıkesir’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Narlı-Marmara hattındaki tüm feribot seferleri yarın iptal edildi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir’de Narlı-Marmara hattında feribot seferleri durdu.GESTAŞ AŞ, kötü hava nedeniyle iptal edilen seferlerin güvenlik gerekçesiyle yapılmayacağını açıkladı. Güney Marmara-Adalar hattında ise feribot seferlerinin normal tarifeye göre devam edeceği kaydedildi.
22:00 26.09.2025
Balıkesir’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Narlı-Marmara hattındaki tüm feribot seferleri yarın iptal edildi.
Balıkesir’de Narlı-Marmara hattında feribot seferleri durdu.
GESTAŞ AŞ, kötü hava nedeniyle iptal edilen seferlerin güvenlik gerekçesiyle yapılmayacağını açıkladı. Güney Marmara-Adalar hattında ise feribot seferlerinin normal tarifeye göre devam edeceği kaydedildi.
