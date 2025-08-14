https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/gestas-duyurdu-yarinki-feribot-seferleri-iptal-edildi-1098599137.html

GESTAŞ duyurdu: Yarınki feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ve Güney Marmara Adalar hattında yarınki seferler iptal edildi. GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada... 14.08.2025

Balıkesir’in Narlı-Marmara ve Güney Marmara Adalar hattındaki feribot seferleri yarın iptal oldu.GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattında Narlı’dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara’dan ise 11.00 ve 15.45 seferleri iptal edildi. Ayrıca Narlı-Balıklı-Avşa hattında Narlı’dan 12.30, Balıklı’dan 13.00 ve 15.45, Avşa’dan 14.30 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek’ten 11.00 kalkışlı sefer Balıklı, Marmara ve Avşa Adası rotasında yapılacak, Marmara’dan 16.00, Avşa’dan 16.45, Balıklı’dan 17.45 ve Erdek’ten 19.15 kalkışlı seferler ise iptal edildi. Yolcuların sefer iptallerine göre planlama yapmaları istendi.

