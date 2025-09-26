Türkiye
Bakan duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Bakan duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
doğum
doğum yardımı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını belirterek, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına, 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi. Peki doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne kadar? Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarları güncellendi. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek veriliyor. Ödemeler çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek. Doğum yardımı almak için nereye başvurulması gerekiyor?Doğum yardımına başvuruları e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alınıyor.
Bakan duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatırılacak?

11:00 26.09.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını belirterek, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına, 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk" dedi. Peki doğum yardımı ne kadar? Doğum yardımı nasıl alınır?

Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı ne kadar?

Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarları güncellendi. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek veriliyor. Ödemeler çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürecek.

Doğum yardımı almak için nereye başvurulması gerekiyor?

Doğum yardımına başvuruları e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alınıyor.
Topuk Kanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
EKONOMİ
Doğum yardımı ile ilgili Aile Bakanlığı'ndan 'önemli' uyarı: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor
23 Nisan, 10:18
