https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/dogum-yardimi-ile-ilgili-aile-bakanligindan-onemli-uyari-basvurular-sadece-e-devlet-uzerinden-1095606178.html
Doğum yardımı ile ilgili Aile Bakanlığı'ndan 'önemli' uyarı: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor
Doğum yardımı ile ilgili Aile Bakanlığı'ndan 'önemli' uyarı: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor
Sputnik Türkiye
doğum yardımı
2025-04-23T10:18+0300
2025-04-23T10:18+0300
2025-04-23T10:18+0300
ekonomi̇
doğum yardımı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
başvuru
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Aile Bakanlığı doğum yardımına başvurular konusunda dolandırıcılara karşı uyardı. Bakanlık başvuruların sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını açıkladı.Aile Bakanlığı'ndan doğum yardımı açıklamasıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Doğum yardımı ne kadar?Yeni düzenlemeye göre:Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TLİkinci çocuk için aylık 1.500 TLÜçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TLBu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.Destek 5 yaşına kadar sürecekİkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:e-Devlet üzerinden onlineAile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlükleriSosyal Hizmet Merkezleriİadeli taahhütlü posta ya da kargo ile başvuruDoğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/16-yasindan-kucuklere-yasaklandi-sosyal-medyada-canli-yayin-acabilmek-icin-izin-almalari-sart-1095241132.html
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doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, doğum yardımı ne kadar?, doğum yardımı şartları
doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, doğum yardımı ne kadar?, doğum yardımı şartları
Doğum yardımı ile ilgili Aile Bakanlığı'ndan 'önemli' uyarı: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Önemli uyarı!' diyerek bir paylaşımda bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medyasından yapılan paylaşımda "Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır" denildi.
Aile Bakanlığı doğum yardımına başvurular konusunda dolandırıcılara karşı uyardı. Bakanlık başvuruların sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını açıkladı.
Aile Bakanlığı'ndan doğum yardımı açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."
Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL
İkinci çocuk için aylık 1.500 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL
Bu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.
Destek 5 yaşına kadar sürecek
İkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:
e-Devlet üzerinden online
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
İadeli taahhütlü posta ya da kargo ile başvuru
Doğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.