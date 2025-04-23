https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/dogum-yardimi-ile-ilgili-aile-bakanligindan-onemli-uyari-basvurular-sadece-e-devlet-uzerinden-1095606178.html

Doğum yardımı ile ilgili Aile Bakanlığı'ndan 'önemli' uyarı: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor

Doğum yardımı ile ilgili Aile Bakanlığı'ndan 'önemli' uyarı: Başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor

Sputnik Türkiye

doğum yardımı

2025-04-23T10:18+0300

2025-04-23T10:18+0300

2025-04-23T10:18+0300

ekonomi̇

doğum yardımı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

başvuru

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Aile Bakanlığı doğum yardımına başvurular konusunda dolandırıcılara karşı uyardı. Bakanlık başvuruların sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını açıkladı.Aile Bakanlığı'ndan doğum yardımı açıklamasıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Doğum yardımı ne kadar?Yeni düzenlemeye göre:Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TLİkinci çocuk için aylık 1.500 TLÜçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TLBu destekler, hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.Destek 5 yaşına kadar sürecekİkinci ve sonraki çocuklar için yapılan aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bu uygulama, ailelerin çocuklarını daha sağlıklı koşullarda büyütmesine katkı sağlamayı hedefliyor.Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?Başvurular şu kanallar üzerinden yapılabilecek:e-Devlet üzerinden onlineAile ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlükleriSosyal Hizmet Merkezleriİadeli taahhütlü posta ya da kargo ile başvuruDoğum yardımı başvurusu için, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne kaydının yapılması ve ardından “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak imzalanması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/16-yasindan-kucuklere-yasaklandi-sosyal-medyada-canli-yayin-acabilmek-icin-izin-almalari-sart-1095241132.html

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doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, doğum yardımı ne kadar?, doğum yardımı şartları