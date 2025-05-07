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Ünlü araba markasının 413 bin aracı arızalı çıktı: Hepsini geri çağırdı
Ünlü araba markasının 413 bin aracı arızalı çıktı: Hepsini geri çağırdı
Sputnik Türkiye
İsveçli otomobil markası Volva, 413 bin 151 aracı 'arıza' nedeniyle geri çağırdı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T17:09+0300
2025-05-07T17:09+0300
ekonomi̇
volvo
geri çağırma
arıza
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İsveçli otomotiv devi Volvo, 413 bin 151 aracı geri çağırdı. Arabaların arka kameralarında arıza olduğu ve bunun da kaza riskini artırma ihtimali olduğunu belirten firma, arızalarının düzeltileceğini açıkladı. Kaza riskini artırabilir Dünyaca ünlü otomotiv üreticisi Volvo'nun ABD'deki araçları arızalı çıktı. İsveçli firma ülke genelinde 413 bin 151 aracını geri çağırdı. Geri çağırmanın nedeni araçların arka kamerasındaki arızalar olarak açıklandı. Araçlar geri vitese alındığında arka kameraların zaman zaman devreye girmemesi ve bunun da kaza riskini artırma ihtimali olduğu belirtildi.Geri çağırma 2021-2025 yılları arasında üretilen Volvo XC40 başta olmak üzere çeşitli modelleri ilgilendiriyor. Söz konusu arızanın yazılım güncellemesi ile düzeltileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dunyaca-unlu-kozmetik-markasinin-sivilce-kremlerinde-kanserojen-madde-tespit-edilmisti-urunler-1094402080.html
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volvo, geri çağırma, arıza, güncelleme
volvo, geri çağırma, arıza, güncelleme

Ünlü araba markasının 413 bin aracı arızalı çıktı: Hepsini geri çağırdı

17:09 07.05.2025
© Sputnik / Михаил Фомичев / Multimedya arşivine gidinEski Volvo fabrikası
Eski Volvo fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Михаил Фомичев
/
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İsveçli otomobil markası Volva, 413 bin 151 aracı 'arıza' nedeniyle geri çağırdı.
İsveçli otomotiv devi Volvo, 413 bin 151 aracı geri çağırdı. Arabaların arka kameralarında arıza olduğu ve bunun da kaza riskini artırma ihtimali olduğunu belirten firma, arızalarının düzeltileceğini açıkladı.

Kaza riskini artırabilir

Dünyaca ünlü otomotiv üreticisi Volvo'nun ABD'deki araçları arızalı çıktı. İsveçli firma ülke genelinde 413 bin 151 aracını geri çağırdı. Geri çağırmanın nedeni araçların arka kamerasındaki arızalar olarak açıklandı. Araçlar geri vitese alındığında arka kameraların zaman zaman devreye girmemesi ve bunun da kaza riskini artırma ihtimali olduğu belirtildi.
Geri çağırma 2021-2025 yılları arasında üretilen Volvo XC40 başta olmak üzere çeşitli modelleri ilgilendiriyor. Söz konusu arızanın yazılım güncellemesi ile düzeltileceği belirtildi.
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