AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni diplomatik sayfalar açacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk değerlendirme geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak" dedi.
ak parti, ömer çelik, abd, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm)
00:47 26.09.2025
© AP Photo / Evan VucciCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, görüşmenin küresel ve bölgesel olarak yeni sayfalar açacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk değerlendirme geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak" dedi.
