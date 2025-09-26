Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk değerlendirme geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni diplomatik sayfalar açacak

