https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/ak-parti-sozcusu-celik-yeni-diplomatik-sayfalar-acacak-1099678251.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni diplomatik sayfalar açacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni diplomatik sayfalar açacak
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T00:47+0300
2025-09-26T00:47+0300
2025-09-26T00:47+0300
türki̇ye
ak parti
ömer çelik
abd
türkiye
bm
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099675741_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4e42704f1ad2bb9cdf0e6266b335b669.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk değerlendirme geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ak-parti-sozcusu-celik-silah-birakma-kesintisiz-surmeli-1097850213.html
türki̇ye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099675741_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6a3c419f213f6ffc2ca9d061d8a86061.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, ömer çelik, abd, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm)
ak parti, ömer çelik, abd, türkiye, bm, birleşmiş milletler (bm)
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeni diplomatik sayfalar açacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, görüşmenin küresel ve bölgesel olarak yeni sayfalar açacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk değerlendirme geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme küresel ve bölgesel olarak yeni diplomatik sayfalar açacak" dedi.