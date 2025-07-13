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AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma kesintisiz sürmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma kesintisiz sürmeli
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye tablosunun bölge için bir ilham kaynağı olacağını belirterek "Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde... 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T12:18+0300
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poli̇ti̇ka
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ömer çelik
terörsüz türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla ilgili de konuştu.'Kesintisiz sürmesi gerekiyor'Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:'Terörsüz Türkiye komisyonu'
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ömer çelik'ten terörsüz türkiye açıklaması
ömer çelik'ten terörsüz türkiye açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma kesintisiz sürmeli

12:18 13.07.2025
© Muhammed Selim KorkutataÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© Muhammed Selim Korkutata
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye tablosunun bölge için bir ilham kaynağı olacağını belirterek "Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla ilgili de konuştu.

'Kesintisiz sürmesi gerekiyor'

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması geniş yankı buldu. Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası platformlardan destek gören bir nokta. Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın silahlarını teslim etmesi terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır."

'Terörsüz Türkiye komisyonu'

Sürecin tamamlanmasıyla istismar alanları kapanacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun zannediyorum günler içerisinde kurulduğunu göreceğiz.
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