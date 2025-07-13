AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma kesintisiz sürmeli

"Kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması geniş yankı buldu. Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta uluslararası platformlardan destek gören bir nokta. Silah bırakma sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın silahlarını teslim etmesi terörün tamamen ortadan kalkması bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır."