https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/abu-dabi-kraliyet-ailesi-trump-anlasmasi-kapsaminda-tiktok-abdde-hisse-satin-alacak-1099707195.html
Abu Dabi kraliyet ailesi, Trump anlaşması kapsamında TikTok ABD'de hisse satın alacak
Abu Dabi kraliyet ailesi, Trump anlaşması kapsamında TikTok ABD'de hisse satın alacak
Sputnik Türkiye
Abu Dabi kraliyet ailesi, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine ortak olarak yüzde 15 hissesini alacak. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T22:20+0300
2025-09-26T22:20+0300
2025-09-26T22:20+0300
dünya
donald trump
abu dabi
tiktok
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0c/1068139946_0:1:1272:717_1920x0_80_0_0_90b4f4ca866851c952f874043da09939.jpg
Abu Dabi kraliyet ailesi, Donald Trump'ın sosyal medya şirketine 14 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayı imzalayan başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine ortak olacak.Başkanlığını BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan 'ın kardeşi Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan'ın yaptığı MGX fonu, TikTok ABD'nin ayrılmasıyla birlikte fonun yüzde 15'lik hissesine sahip olacak ve yönetim kurulunda yer alacak. Buna göre MGX, TikTok ABD'nin yaklaşık yüzde 45'ini kontrol edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/trump-imzaladi-washingtona-idam-geldi-tiktokun-abd-subesi-hisseleri-belirlendi-1099678792.html
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0c/1068139946_84:0:1215:848_1920x0_80_0_0_0177866dad72b66833dcad36204faa97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abu dabi, tiktok, sosyal medya
donald trump, abu dabi, tiktok, sosyal medya
Abu Dabi kraliyet ailesi, Trump anlaşması kapsamında TikTok ABD'de hisse satın alacak
Abu Dabi kraliyet ailesi, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine ortak olarak yüzde 15 hissesini alacak.
Abu Dabi kraliyet ailesi, Donald Trump'ın sosyal medya şirketine 14 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayı imzalayan başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine ortak olacak.
Başkanlığını BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan 'ın kardeşi Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan'ın yaptığı MGX fonu, TikTok ABD'nin ayrılmasıyla birlikte fonun yüzde 15'lik hissesine sahip olacak ve yönetim kurulunda yer alacak. Buna göre MGX, TikTok ABD'nin yaklaşık yüzde 45'ini kontrol edecek.