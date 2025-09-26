Türkiye
Abu Dabi kraliyet ailesi, Trump anlaşması kapsamında TikTok ABD'de hisse satın alacak
Abu Dabi kraliyet ailesi, Trump anlaşması kapsamında TikTok ABD'de hisse satın alacak
Abu Dabi kraliyet ailesi, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine ortak olarak yüzde 15 hissesini alacak. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
Abu Dabi kraliyet ailesi, Donald Trump'ın sosyal medya şirketine 14 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayı imzalayan başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine ortak olacak.Başkanlığını BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan 'ın kardeşi Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan'ın yaptığı MGX fonu, TikTok ABD'nin ayrılmasıyla birlikte fonun yüzde 15'lik hissesine sahip olacak ve yönetim kurulunda yer alacak. Buna göre MGX, TikTok ABD'nin yaklaşık yüzde 45'ini kontrol edecek.
26.09.2025
Abu Dabi kraliyet ailesi, Donald Trump'ın sosyal medya şirketine 14 milyar dolar değer biçen bir anlaşmayı imzalayan başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine ortak olacak.
Başkanlığını BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan 'ın kardeşi Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan'ın yaptığı MGX fonu, TikTok ABD'nin ayrılmasıyla birlikte fonun yüzde 15'lik hissesine sahip olacak ve yönetim kurulunda yer alacak. Buna göre MGX, TikTok ABD'nin yaklaşık yüzde 45'ini kontrol edecek.
