Zaharova, von der Leyen’e Kiev’i müzakere masasına oturtması için Londra’ya başvurmasını önerdi

Zaharova, von der Leyen'e Kiev'i müzakere masasına oturtması için Londra'ya başvurmasını önerdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Kiev'i müzakere masasına oturtmak için Londra'nın 'etkisini... 25.09.2025

Von der Leyen’in Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede, ‘Pekin’den etkisini kullanarak Rusya’yı müzakere masasına oturtmaya teşvik etmesi’ yönündeki isteğini Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, AB Komisyonu Başkanı’na, Kiev’i müzakere masasına oturtmak için Londra’ya başvurmasını önerdi.Zaharova, “Ursula, AB'nin aylardır histerik bir şekilde talep ettiği müzakere masasında kendisine yer edinmek için kimin aracılığıyla lobi yapıyor? Hatırlatayım: Rusya, 2022 baharında müzakere masasındaydı, ta ki dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev rejimini masadan çekene kadar. Belki de Ursula’nın Londra ile konuşup onların ‘etkisini kullanarak’ Bankova’yı (Kiev’deki yönetim) müzakere masasına oturtmasını sağlaması daha iyi olur. Gerçi Londra’da onu kim dinler?” ifadelerine yer verdi.

