Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/zaharova-von-der-leyene-kievi-muzakere-masasina-oturtmasi-icin-londraya-basvurmasini-onerdi-1099646832.html
Zaharova, von der Leyen’e Kiev’i müzakere masasına oturtması için Londra’ya başvurmasını önerdi
Zaharova, von der Leyen’e Kiev’i müzakere masasına oturtması için Londra’ya başvurmasını önerdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e, Kiev’i müzakere masasına oturtmak için Londra’nın ‘etkisini... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T01:15+0300
2025-09-25T01:12+0300
dünya
mariya zaharova
ursula von der leyen
avrupa komisyonu
çin
rusya
ab
kiev
londra
boris johnson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7696bf081102d692faf44a8297bc90cf.jpg
Von der Leyen’in Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede, ‘Pekin’den etkisini kullanarak Rusya’yı müzakere masasına oturtmaya teşvik etmesi’ yönündeki isteğini Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, AB Komisyonu Başkanı’na, Kiev’i müzakere masasına oturtmak için Londra’ya başvurmasını önerdi.Zaharova, “Ursula, AB'nin aylardır histerik bir şekilde talep ettiği müzakere masasında kendisine yer edinmek için kimin aracılığıyla lobi yapıyor? Hatırlatayım: Rusya, 2022 baharında müzakere masasındaydı, ta ki dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev rejimini masadan çekene kadar. Belki de Ursula’nın Londra ile konuşup onların ‘etkisini kullanarak’ Bankova’yı (Kiev’deki yönetim) müzakere masasına oturtmasını sağlaması daha iyi olur. Gerçi Londra’da onu kim dinler?” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/zaharovadan-trumpa-hatirlatma-elestirdiginiz-ab-ideolojisini-bizzat-abd-olusturdu-1099626236.html
çin
rusya
kiev
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_1d94e7fa6be4aa89eb30c226ca105aac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, çin, rusya, ab, kiev, londra, boris johnson, avrupa
mariya zaharova, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, çin, rusya, ab, kiev, londra, boris johnson, avrupa

Zaharova, von der Leyen’e Kiev’i müzakere masasına oturtması için Londra’ya başvurmasını önerdi

01:15 25.09.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e, Kiev’i müzakere masasına oturtmak için Londra’nın ‘etkisini kullanmasını’ talep etmesini tavsiye etti.
Von der Leyen’in Çin Başbakanı Li Çiang ile yaptığı görüşmede, ‘Pekin’den etkisini kullanarak Rusya’yı müzakere masasına oturtmaya teşvik etmesi’ yönündeki isteğini Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, AB Komisyonu Başkanı’na, Kiev’i müzakere masasına oturtmak için Londra’ya başvurmasını önerdi.
Zaharova, “Ursula, AB'nin aylardır histerik bir şekilde talep ettiği müzakere masasında kendisine yer edinmek için kimin aracılığıyla lobi yapıyor? Hatırlatayım: Rusya, 2022 baharında müzakere masasındaydı, ta ki dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev rejimini masadan çekene kadar. Belki de Ursula’nın Londra ile konuşup onların ‘etkisini kullanarak’ Bankova’yı (Kiev’deki yönetim) müzakere masasına oturtmasını sağlaması daha iyi olur. Gerçi Londra’da onu kim dinler?” ifadelerine yer verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
DÜNYA
Zaharova'dan Trump'a hatırlatma: Eleştirdiğiniz AB ideolojisini bizzat ABD oluşturdu
Dün, 10:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала