Zaharova'dan Trump'a hatırlatma: Eleştirdiğiniz AB ideolojisini bizzat ABD oluşturdu

ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren Zaharova, AB ideolojisi ve elitini oluşturanın bizzat ABD olduğunu anımsattı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında AB'yi eleştirerek "Cehenneme sürükleniyorlar" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini yorumladı.Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, öncelikle AB'nin ideolojisini ve elitini oluşturanın ABD olduğunun altını çizdi."Bütün bunlar neden oluyor? AB'nin normal ve yeterli müdahale önlemleri alacak kapasitede olmaması yüzünden. Peki neden böyle oldu ve Avrupa'yı bu hale kim getirdi? Af edersiniz ama Batı Avrupa kimin etkisi altındaydı?" sorularını yönelten Zaharova, "AB, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Avrupa'daki manevralarının bir sonucu. Washington'un elbette başrol oynadığı NATO'nun koruyuculuğu yüzünden" ifadelerini kullandı.2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Batı Avrupa elitlerini, ardından da tüm AB elitlerini Washington'un oluşturduğuna dikkat çeken Zaharova, SSCB'nin ise kendi topraklarını ve Doğu Avrupa'yı yeniden inşa etmekle uğraştığını belirtti.Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Avrupa ülkelerini göç kriziyle başa çıkamadıkları gerekçesiyle eleştirerek, AB'nin 'cehenneme sürüklendiğini' vurgulamıştı.

