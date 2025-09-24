Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/zaharovadan-trumpa-hatirlatma-elestirdiginiz-ab-ideolojisini-bizzat-abd-olusturdu-1099626236.html
Zaharova'dan Trump'a hatırlatma: Eleştirdiğiniz AB ideolojisini bizzat ABD oluşturdu
Zaharova'dan Trump'a hatırlatma: Eleştirdiğiniz AB ideolojisini bizzat ABD oluşturdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren Zaharova, AB ideolojisi ve elitini oluşturanın bizzat ABD olduğunu anımsattı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T10:17+0300
2025-09-24T10:21+0300
dünya
abd
donald trump
washington
ab
radyo sputnik
mariya zaharova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772524_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_34da29edf656715516ea09cd9974d4b6.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında AB'yi eleştirerek "Cehenneme sürükleniyorlar" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini yorumladı.Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, öncelikle AB'nin ideolojisini ve elitini oluşturanın ABD olduğunun altını çizdi."Bütün bunlar neden oluyor? AB'nin normal ve yeterli müdahale önlemleri alacak kapasitede olmaması yüzünden. Peki neden böyle oldu ve Avrupa'yı bu hale kim getirdi? Af edersiniz ama Batı Avrupa kimin etkisi altındaydı?" sorularını yönelten Zaharova, "AB, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Avrupa'daki manevralarının bir sonucu. Washington'un elbette başrol oynadığı NATO'nun koruyuculuğu yüzünden" ifadelerini kullandı.2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Batı Avrupa elitlerini, ardından da tüm AB elitlerini Washington'un oluşturduğuna dikkat çeken Zaharova, SSCB'nin ise kendi topraklarını ve Doğu Avrupa'yı yeniden inşa etmekle uğraştığını belirtti.Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Avrupa ülkelerini göç kriziyle başa çıkamadıkları gerekçesiyle eleştirerek, AB'nin 'cehenneme sürüklendiğini' vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/trump-bm-genel-kurulunda-konusuyor-silahlar-dunyayi-paramparca-etti-1099607416.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772524_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_814a0ebc667a38975b7098ab3babfaeb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, washington, ab, radyo sputnik, mariya zaharova
abd, donald trump, washington, ab, radyo sputnik, mariya zaharova

Zaharova'dan Trump'a hatırlatma: Eleştirdiğiniz AB ideolojisini bizzat ABD oluşturdu

10:17 24.09.2025 (güncellendi: 10:21 24.09.2025)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yönelik eleştirilerini değerlendiren Zaharova, AB ideolojisi ve elitini oluşturanın bizzat ABD olduğunu anımsattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında AB'yi eleştirerek "Cehenneme sürükleniyorlar" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini yorumladı.

Radyo Sputnik'e demeç veren Zaharova, öncelikle AB'nin ideolojisini ve elitini oluşturanın ABD olduğunun altını çizdi.

"Bütün bunlar neden oluyor? AB'nin normal ve yeterli müdahale önlemleri alacak kapasitede olmaması yüzünden. Peki neden böyle oldu ve Avrupa'yı bu hale kim getirdi? Af edersiniz ama Batı Avrupa kimin etkisi altındaydı?" sorularını yönelten Zaharova, "AB, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Avrupa'daki manevralarının bir sonucu. Washington'un elbette başrol oynadığı NATO'nun koruyuculuğu yüzünden" ifadelerini kullandı.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Batı Avrupa elitlerini, ardından da tüm AB elitlerini Washington'un oluşturduğuna dikkat çeken Zaharova, SSCB'nin ise kendi topraklarını ve Doğu Avrupa'yı yeniden inşa etmekle uğraştığını belirtti.

Trump, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Avrupa ülkelerini göç kriziyle başa çıkamadıkları gerekçesiyle eleştirerek, AB'nin 'cehenneme sürüklendiğini' vurgulamıştı.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
Trump: 7 savaşı bitirdim, BM bana bozuk prompter ve arızalı yürüyen merdiven verdi
Dün, 17:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала