https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/yuksek-aidatlar-butceyi-zorluyor-kiracilar-careyi-tasinmakta-buluyor-1099648560.html

Yüksek aidatlar bütçeyi zorluyor: Kiracılar çareyi 'taşınmakta' buluyor

Yüksek aidatlar bütçeyi zorluyor: Kiracılar çareyi 'taşınmakta' buluyor

Sputnik Türkiye

Aidat fiyatlarındaki artış birçok insanın bütçesini zorluyor. Yapılan bir araştırmaya göre yalnızca İstanbul'da 2025'in ilk yarısında 117 bin aile aidat... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-25T08:03+0300

2025-09-25T08:03+0300

2025-09-25T08:03+0300

ekonomi̇

i̇stanbul

aidat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098494891_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86750ea1b737dfc991e0a09045a296e5.jpg

Türkiye genelinde 2022'den bu yana yüzde 367 artış gösteren aidat ücretleri birçok aileyi zorluyor. Yüksek aidat ve kötü yönetim nedeniyle bu dönemde ev değiştirenlerin sayısının 250 bini bulduğu belirtilirken, sadece İstanbul'da 2025'in ilk yarısında 117 bin aile aidat nedeniyle ev değiştirdi. Sadece İstanbul'da sayı 117 bini geçtiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim - 2025 Veri Analizi’ raporuna göre; İstanbul’da yalnızca 2025’in ilk yarısında 117 bin ailenin aidat sebebiyle ev değiştirdiği belirtiliyor. Benzer eğilim Ankara, İzmir ve Muğla gibi büyükşehirlerde de gözleniyor.Bu yıl içinde metropollerden yüksek aidatlar nedeniyle göç eden aile sayısının 250 bine ulaştığı tahmin ediliyor. En yüksek aidat artışı Muğla'da gerçekleşti2022-2025 yılları arasında en yüksek aidat artışı yüzde 455 ile Muğla’da gerçekleşti. Bu zamlar, İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, asgari ücret ise yüzde 419 artmıştı. 2025’te ortalama 8.710 TL ile zirveye oturan Muğla, aidat artışlarında açık ara lider oldu. Onu 6.629 TL ile İstanbul, 5.049 TL ile Ankara ve 4.919 TL ile İzmir takip etti. Listenin en altında ise 1.061 TL ile Uşak, 1.246 TL ile Hatay, 1.287 TL ile Ordu, 1.306 TL ile Aksaray ve 1.455 TL ile Mersin yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/kiraci-sozlesmesi-dolmadan-evi-terk-etti-yargitay-emsal-karar-verdi-1099490967.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, aidat