Venezüella'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Venezüella'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Venezüella'nın Zulia eyaletinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kolombiya sınırında da hissedildi. Deprem sonrası can ya da mal kaybına dair henüz... 25.09.2025

venezüella

deprem

deprem

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

Güney Amerika ülkesi Venezüella'nın kuzeybatısında, Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası yakınlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, Venezuela genelinde ve Kolombiya'nın sınır bölgelerinde hissedildi.Deprem sonrası şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

venezüella

