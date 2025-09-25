https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/venezuellada-62-buyuklugunde-deprem-1099647686.html
Venezüella'da 6.2 büyüklüğünde deprem
25.09.2025
Güney Amerika ülkesi Venezüella'nın kuzeybatısında, Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası yakınlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, Venezuela genelinde ve Kolombiya'nın sınır bölgelerinde hissedildi.Deprem sonrası şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
