https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/venezuellada-62-buyuklugunde-deprem-1099647686.html
Venezüella'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Venezüella'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Venezüella'nın Zulia eyaletinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kolombiya sınırında da hissedildi. Deprem sonrası can ya da mal kaybına dair henüz... 25.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Güney Amerika ülkesi Venezüella'nın kuzeybatısında, Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası yakınlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, Venezuela genelinde ve Kolombiya'nın sınır bölgelerinde hissedildi.Deprem sonrası şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Venezüella'da 6.2 büyüklüğünde deprem

04:02 25.09.2025
Venezüella’nın Zulia eyaletinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Kolombiya sınırında da hissedildi. Deprem sonrası can ya da mal kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Güney Amerika ülkesi Venezüella'nın kuzeybatısında, Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası yakınlarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yerin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı, Venezuela genelinde ve Kolombiya'nın sınır bölgelerinde hissedildi.
Deprem sonrası şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
