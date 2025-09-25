Türkiye
Van'da anne ve 2 oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Van'da anne ve 2 oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Van'ın Gürpınar ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 70 yaşındaki Bülbül Özcan ile oğulları 50 yaşındaki Sinan ve 45 yaşındaki Osman Özcan hayatını kaybetti.İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.
Van'da anne ve 2 oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

01:15 25.09.2025
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti.
Van'ın Gürpınar ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 70 yaşındaki Bülbül Özcan ile oğulları 50 yaşındaki Sinan ve 45 yaşındaki Osman Özcan hayatını kaybetti.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.
