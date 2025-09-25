https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/vanda-anne-ve-2-oglu-silahli-saldirida-olduruldu-1099646942.html
Van'da anne ve 2 oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Van'da anne ve 2 oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Sputnik Türkiye
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T01:15+0300
2025-09-25T01:15+0300
2025-09-25T01:15+0300
türki̇ye
türkiye
van
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099518481_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_045011db507bb4a3ac98be4388282945.jpg
Van'ın Gürpınar ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 70 yaşındaki Bülbül Özcan ile oğulları 50 yaşındaki Sinan ve 45 yaşındaki Osman Özcan hayatını kaybetti.İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/sivasta-otomobil-ucuruma-yuvarlandi-4-olu-1099646443.html
türki̇ye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099518481_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_38a9d7d1c35d4f069f38b2890b51a84e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, van, silahlı saldırı
türkiye, van, silahlı saldırı
Van'da anne ve 2 oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti.
Van'ın Gürpınar ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 70 yaşındaki Bülbül Özcan ile oğulları 50 yaşındaki Sinan ve 45 yaşındaki Osman Özcan hayatını kaybetti.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.