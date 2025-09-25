https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/vanda-anne-ve-2-oglu-silahli-saldirida-olduruldu-1099646942.html

Van'da anne ve 2 oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Van'ın Gürpınar ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda 70 yaşındaki Bülbül Özcan ile oğulları 50 yaşındaki Sinan ve 45 yaşındaki Osman Özcan hayatını kaybetti.İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.

