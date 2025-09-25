https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/sivasta-otomobil-ucuruma-yuvarlandi-4-olu-1099646443.html
Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Sivas’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
25.09.2025
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.70 yaşındaki Mehmet İncir’in kullandığı otomobil, Karkın köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet İncir'le araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
70 yaşındaki Mehmet İncir’in kullandığı otomobil, Karkın köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada sürücü Mehmet İncir'le araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.