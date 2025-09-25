Türkiye
Sivas’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Sivas’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
25.09.2025
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.70 yaşındaki Mehmet İncir’in kullandığı otomobil, Karkın köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet İncir'le araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.
sivas, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, araba, araba kazası
00:22 25.09.2025
© AA / Serhat ZaferSivas'ta trafik kazası
© AA / Serhat Zafer
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bir otomobil, Karkın köyü mevkisinde kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet İncir'le araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan yaşamını yitirdi.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
70 yaşındaki Mehmet İncir’in kullandığı otomobil, Karkın köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada sürücü Mehmet İncir'le araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.
